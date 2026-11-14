Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера организовал для команды посещение Аллеи памяти в Ужгороде. Во время встречи с игроками итальянский специалист рассказал, почему хотел привести их к мемориалу, и поделился своими переживаниями.

Об этом сообщает УАФ, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что тренер сказал футболистам о войне и Украине

Мальдера объяснил, что накануне сам гулял по городу и случайно наткнулся на Аллею памяти. Увиденное произвело на него сильное впечатление, поэтому тренер решил вернуться сюда уже вместе со сборной. Он подчеркнул, что мемориал — это не просто фотографии и государственный флаг, а истории конкретных людей, их семей и жизни, которую они отдали за Украину.

Отдельно тренер обратил внимание на то, как война воспринимается за пределами страны. По его словам, в Италии новости о боевых действиях могут появляться в СМИ и постепенно становиться привычным информационным фоном. Однако для украинцев, их близких и друзей война не может быть нормой.

Мальдера подчеркнул, что не сравнивает работу футбольной команды с борьбой военных на фронте, ведь это совершенно разные вещи. В то же время он убежден, что у сборной есть своя возможность поддерживать Украину — использовать футбольные матчи, чтобы привлекать внимание международного сообщества к тому, что происходит в стране.

Читайте также:

"Мы должны рассказать всему миру, что Украина существует. И у нас есть способ это сделать. Через футбол — это наша жизнь, это ваша жизнь", — сказал тренер.

После обращения тренер предложил присутствующим почтить память погибших защитников минутой молчания.

Напомним, что сегодня в 21:45 по киевскому времени сборная Украины сыграет с Северной Ирландией в рамках Лиги наций.

Как сообщали Новости.LIVE, юношеская сборная Украины U-19 под руководством Олега Лужного победила Италию со счётом 1:0 во втором туре отбора на Евро-2027. Единственный гол на 19-й минуте забил Александр Дедов. Благодаря второй подряд победе украинцы набрали шесть очков, досрочно заняли первое место в группе A6 и вышли в третий раунд квалификации. В заключительном матче группового этапа 17 ноября команда сыграет против Румынии.

Как сообщали Новости.LIVE, молодежная сборная Украины по футболу уступила Шотландии со счетом 0:4 в товарищеском матче. Соперники забили по два гола в каждом тайме. Это был первый матч обновленной команды Дмитрия Михайленко после неудачного отбора на чемпионат Европы-2027.