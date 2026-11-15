Збірна України та Ірландії. Фото: Reuters

Національна збірна України з футболу опиниться у третьому кошику під час жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи 2028 року. Позиція команди стала відома після поразки від Ірландії у п'ятому турі Ліги націй.

Про це повідомляє Суспільне Спорт, передає Новини.LIVE.

Реклама

Чому збірна України по футболу опинилась в третьому кошику

Кошики для жеребкування кваліфікації Євро-2028 формуватимуть відповідно до рейтингу команд за підсумками сезону Ліги націй. Представники України виступають у дивізіоні В, тому вони могли претендувати на другий або третій кошик. Щоб потрапити до другого кошику, українським спортсменам треба було увійти до вісімки найкращих збірних дивізіону В.

Для цього Україні потрібно було посісти перше або друге місце у своїй групі, але поразка від Ірландії з рахунком 0:1 забрала таку можливість. Через це футболісти опиняться серед восьми найгірших команд дивізіону та під час жеребкування отримають суперників із третього кошика.

Україна має зіграти зі збірними першого, другого та четвертого кошиків, можливий суперник із п'ятого кошика. Водночас національна збірна не зустрінеться на відборі зі збірними з третього кошика, серед них будуть Польща, Словаччина та Грузія.

Читайте також:

Які збірні потрапили до кошиків Євро-2028

Наразі команди розташувалися так, але частина команд може змінити своє місце. Зокрема, Косово, Ірландія, Шотландія та Словенія претендують на другий або третій кошик. Албанія, Білорусь, Естонія та Ісландія можуть опинитися у третьому або четвертому. Жеребкування кваліфікації чемпіонату Європи 2028 року заплановане на 6 грудня.

Перший кошик: Бельгія, Данія, Англія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Іспанія.

Другий кошик: Австрія, Боснія та Герцеговина, Угорщина, Північна Ірландія, Сербія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Вельс.

Третій кошик: Грузія, Ізраїль, Чорногорія, Північна Македонія, Польща, Румунія, Словаччина, Україна.

Четвертий кошик: Вірменія, Болгарія, Кіпр, Фарерські острови, Фінляндія, Казахстан, Латвія, Люксембург, Молдова, Сан-Марино.

П'ятий кошик: Андорра, Азербайджан, Гібралтар, Ліхтенштейн, Литва, Мальта.

Ми писали, що під час матчу у суботу, 14 листопада, збірна України пропустила м'яч від Ірландії, таким чином команда втратила можливість вийти в дивізіон А. Це вже третя поразка "синьо-жовтих" в п’яти матчах.

Новини.LIVE інформували, що видатна українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла чеську спортсменку Лінду Носкову у півфіналі Підсумкового турніру. Це буде вже третій фінал турніру в кар'єрі Світоліної.