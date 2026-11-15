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Головна Спорт Світоліна перемогла Носову та вийшла у фінал Підсумкового турніру

Світоліна перемогла Носову та вийшла у фінал Підсумкового турніру

Ua ru
15 листопада 2026 02:10
Світоліна вийшла у фінал Підсумкового турніру 2026 Reuters
Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: Reuters

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу над чеською спортсменкою Ліндою Носковою у півфіналі Підсумкового турніру. Це означає, що представниця України вже втретє у своїй кар'єрі зіграє у фіналі турніру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Women's Tennis Association (WTA).

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Що відомо про перемогу Світоліної

Матч тривав Світоліної та Носкової тривав 1 годину 4 хвилини і завершився з рахунком — 6:2, 6:1. Таким чином, тенісистки зустрічалися вже 5 разів і українка здобула другу перемогу.

Традиційно в цьогорічному турнірі Світоліна програла свою стартову подачу, але одразу Носкова допустила те саме, зробивши 3 подвійних помилки в геймі (всього за матч 11).

Коли рахунок настав 2:2, то вже намітилася перевага українки. У першому сеті представниця Чехії ще протистояла, але все завершилося із рахунком 6:2. У другій партії Світоліна фактично деморалізувала свою суперницю, тож стався повний розгром із рахунком 6:1.

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Зауважимо, що це перший фінал Підсумкового турніру для Світоліної за сім років і третій у кар'єрі. Раніше у 2018 році вона стала чемпіонкою, а у 2019 дійшла до фіналу.

У фіналі Еліна Світоліна зустрінеться із "нейтральною" Міррою Андрєєвої. Цей матч старе реваншем, оскільки Україна поступилася "нейтральній" у першому поєдинку на WTA Finals-2026. Фінал відбудеться сьогодні, 15 листопада.

Як повідомляли Новини.LIVE, український автогонщик Олександр Бондарев уперше візьме участь у Кубку світу з Формули 4. Змагання відбудуться на легендарній трасі в Макао.

Також ми писали, що українська легкоатлетка Міланія Кохан здобула золото юнацької Олімпіади у метанні молота.

спорт Еліна Світоліна Змагання Теніс українські тенісисти
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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