Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над чешской спортсменкой Линдой Носковой в полуфинале Итогового турнира. Это означает, что представительница Украины уже в третий раз в своей карьере выйдет в финал турнира.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Women's Tennis Association (WTA).

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Что известно о победе Свитолиной

Матч между Свитолиной и Носковой длился 1 час 4 минуты и завершился со счётом 6:2, 6:1. Таким образом, теннисистки встречались уже 5 раз, и украинка одержала вторую победу.

Традиционно в турнире этого года Свитолина проиграла свою стартовую подачу, но сразу же Носкова допустила то же самое, совершив 3 двойные ошибки в гейме (всего за матч 11).

Когда счет стал 2:2, уже наметилось преимущество украинки. В первом сете представительница Чехии ещё сопротивлялась, но всё закончилось со счётом 6:2. Во втором сете Свитолина фактически деморализовала свою соперницу, в результате чего произошел полный разгром со счётом 6:1.

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Отметим, что это первый финал Итогового турнира для Свитолиной за семь лет и третий в карьере. Ранее в 2018 году она стала чемпионкой, а в 2019 году дошла до финала.

В финале Элина Свитолина встретится с «нейтральной» Миррой Андреевой. Этот матч станет реваншем, поскольку Украина уступила «нейтральной» в первом поединке на WTA Finals-2026. Финал состоится сегодня, 15 ноября.

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