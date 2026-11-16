Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: Reuters

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила в финале итогового турнира WTA 2026 года. Украинская спортсменка проиграла «нейтральной» теннисистке Мирре Андреевой, которая является россиянкой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Women's Tennis Association (WTA).

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Что известно о поражении Свитолиной

Матч Свитолиной и Андреевой длился 1 час 48 минут. Финальный поединок завершился со счетом 5:7, 3:6 в пользу Мирры Андреевой. Россиянка выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

В финал украинка вышла после уверенной победы над чешкой Линдой Носковой — 6:2, 6:1. Андреева в своём полуфинале одолела американку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 6:4.

На групповом этапе турнира этого года теннисистки уже встречались. Тогда Свитолина также уступила сопернице — 4:6, 0:6.

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Для Элины это был третий финал Итогового турнира WTA в карьере. В 2018 году она стала чемпионкой соревнований, а в 2019-м и в этом году проиграла в финале.

Из-за поражения Свитолина останется на шестой позиции мирового рейтинга. Победа позволила бы украинке подняться сразу на четвертое место.

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