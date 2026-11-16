Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: Reuters

Перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася у фіналі Підсумкового турніру WTA 2026 року. Українська спортсменка програла "нейтральній" тенісистці Міррі Андрєєвій, яка є росіянкою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Women's Tennis Association (WTA).

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Що відомо про програш Світоліної

Матч Світоліної та Андрєєвої тривав 1 годину і 48 хвилин. Фінальний поєдинок завершився з рахунком 5:7, 3:6 на користь Мірри Андрєєвої. Росіянка виступає на міжнародних змаганнях у нейтральному статусі.

До фіналу українка дійшла після впевненої перемоги над чешкою Ліндою Носковою — 6:2, 6:1. Андрєєва у своєму півфіналі здолала американку Джессіку Пегулу з рахунком 6:3, 6:4.

На груповому етапі цьогорічного турніру тенісистки вже зустрічалися. Тоді Світоліна також поступилася суперниці — 4:6, 0:6.

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Для Еліни це був третій фінал Підсумкового турніру WTA в кар’єрі. У 2018 році вона стала чемпіонкою змагань, а у 2019-му та цьогоріч програла у фіналі.

Через поразку Світоліна залишиться на шостій позиції світового рейтингу. Перемога дозволила б українці піднятися одразу на четверте місце.

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