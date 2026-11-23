Гравці ФК "Шахтар" на футбольному полі. Фото: facebook.com/fcshakhtar

У чемпіонаті України з футболу відбулися матчі 13-го туру Прем'єр-ліги. Сім поєдинків зіграли протягом чотирьох ігрових днів — з 20 до 23 листопада. "Шахтар" і "Полісся" втратили очки, а "Динамо" здобуло перемогу в столичному дербі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

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Як пройшов 13-й тур УПЛ

Першим матчем туру стала зустріч "Шахтаря" з "Лівим Берегом". Поєдинок завершився нічиєю 1:1, тож донеччани продовжили серію без перемог. Крім того, "гірники" вперше не змогли переграти київський клуб в очних матчах. М'яч двічі опинявся у воротах "Шахтаря", однак перший гол гостей скасували після перегляду VAR.

Втратою очок "Шахтаря" не змогло скористатися "Полісся". Команда Руслана Ротаня мала шанс повернутися на перше місце в турнірній таблиці в разі перемоги над ЛНЗ, проте також зіграла внічию — 1:1.

Житомирці пропустили вже на шостій хвилині зустрічі, але після перерви зрівняли рахунок. Гол забив вінгер збірної України Владислав Велетень. У другому таймі поєдинок також переривали через повітряну тривогу в Черкасах.

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Натомість нічиїми конкурентів скористалося "Динамо". У столичному дербі підопічні Мацея Кендзьорека перемогли "Оболонь" із рахунком 4:2. Ще до середини першого тайму кияни вели 3:0 і надалі не дозволяли супернику скоротити відставання менш ніж до двох м'ячів.

Завдяки цій перемозі "Динамо" покращило своє становище в топ-3 чемпіонату. Тепер кияни відстають від "Шахтаря" на чотири очки, а від "Полісся" — на три. Різниця між першими двома командами становить один бал, водночас у житомирців є перенесений матч у запасі.

Також у 13-му турі "Харків" перервав шестиматчеву переможну серію в УПЛ. Команда на виїзді поступилася "Колосу" з рахунком 1:2, попри гол Івана Калюжного вже на першій хвилині зустрічі.

"Харків", який зіграв на два матчі менше, ніж "Карпати", опустився на п'яте місце, поступившись львів'янам четвертою сходинкою. "Карпати" мінімально перемогли "Зорю" завдяки голу Яна Костенка.

У нижній частині турнірної таблиці "Епіцентр" перервав серію з восьми турів поспіль без перемог. Команда обіграла "Чорноморець" із рахунком 1:0 та закріпилася на десятій сходинці.

Ще один матч 13-го туру не вдалося дограти через повітряну тривогу. Зустріч "Кривбасу" та "Кудрівки" перервали в першому таймі за рахунку 0:1.

Тим часом Ян Костенко з "Карпат" забив сьомий гол у чемпіонаті та вийшов на чисте друге місце в бомбардирських перегонах. Попереду залишається лише Ігор Краснопір із "Полісся", на рахунку якого дев'ять м'ячів.

Усі результати 13-го туру УПЛ

"Шахтар" — "Лівий Берег" — 1:1;

"Колос" — "Харків" — 2:1;

"Карпати" — "Зоря" — 1:0;

"Верес" — "Буковина" — 1:3;

"Динамо" — "Оболонь" — 4:2;

"Чорноморець" — "Епіцентр" — 0:1;

ЛНЗ — "Полісся" — 1:1;

"Кривбас" — "Кудрівка" — матч перенесено.

Турнірна таблиця УПЛ після 13-го туру

"Шахтар" — 30 очок (13 матчів), різниця голів — 23:6;

"Полісся" — 29 очок (12 матчів), різниця голів — 26:9;

"Динамо" — 26 очок (12 матчів), різниця голів — 20:11;

"Карпати" — 22 очки (12 матчів), різниця голів — 23:8;

"Харків" — 21 очко (10 матчів), різниця голів — 19:9;

ЛНЗ — 19 очок (12 матчів), різниця голів — 13:11;

"Зоря" — 18 очок (13 матчів), різниця голів — 14:16;

"Буковина" — 16 очок (13 матчів), різниця голів — 14:14;

"Колос" — 15 очок (11 матчів), різниця голів — 15:15;

"Епіцентр" — 13 очок (13 матчів), різниця голів — 12:16;

"Лівий Берег" — 10 очок (12 матчів), різниця голів — 8:13;

"Чорноморець" — 9 очок (12 матчів), різниця голів — 8:14;

"Верес" — 9 очок (13 матчів), різниця голів — 8:21;

"Оболонь" — 8 очок (12 матчів), різниця голів — 7:22;

"Кудрівка" — 8 очок (12 матчів), різниця голів — 12:19;

"Кривбас" — 7 очок (10 матчів), різниця голів — 8:16.

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