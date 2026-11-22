Український футболіст Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Лікар національної збірної України Роман Жолобайлюк прокоментував звинувачення Михайла Мудрика щодо можливого потрапляння мельдонію в його організм під час перебування в команді. Медик заперечив причетність штабу збірної до допінгового інциденту та розповів про результати внутрішньої перевірки. Також він висловив припущення, що на публічні заяви футболіста могли вплинути сторонні особи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Романа Жолобайлюка виданню "Український футбол".

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Що лікар збірної розповів про харчування та препарати Мудрика

18 листопада Михайло Мудрик у великому інтерв'ю Дмитру Гордону припустив, що заборонений мельдоній міг потрапити до його організму під час перебування у збірній України. Крім того, футболіст розкритикував медичне забезпечення команди та розповів про таблетки, які нібито роздавали гравцям.

Роман Жолобайлюк, який працює з національною командою з 2020 року, заперечив причетність медичного штабу до допінгового інциденту. За його словами, під час роботи з Мудриком збірна отримувала чіткі рекомендації від медиків лондонського "Челсі". Вони стосувалися, зокрема, харчування та відновлення футболіста.

Водночас гравець мав самостійно контролювати приймання добавок і таблеток. Жолобайлюк окремо уточнив, що Мудрик не вживав добавок, які фізіотерапевт збірної роздавав іншим футболістам.

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"Добавок, які наш фізіотерапевт роздавав гравцям, Михайло не вживав", — наголосив лікар.

Також медик повідомив, що під час жовтневого збору 2024 року збірна не видавала Мудрику медикаментів і не робила йому ін'єкцій. За словами Жолобайлюка, усі медичні призначення фіксують у документах, з якими футболісти ознайомлюються наприкінці зборів.

Жолобайлюк тричі проходив поліграф через справу Мудрика

Після позитивного допінг-тесту футболіста Українська асоціація футболу провела внутрішню перевірку. Зокрема, асоціація вивчила документацію щодо закупівлі медикаментів, починаючи з 2020 року.

Сам Роман Жолобайлюк тричі проходив поліграф: один раз за ініціативи УАФ та ще двічі на прохання юридичної команди Мудрика. Крім того, лікар власним коштом здав на аналіз волосся та нігті.

Він пояснив, що погодився на додаткові перевірки, оскільки прагнув допомогти з'ясувати обставини інциденту та підтвердити непричетність медичного штабу збірної.

"Я щиро хотів допомогти, прискорити процес і довести, що ми до цього абсолютно непричетні", — пояснив медик.

За словами Жолобайлюка, після допінгового інциденту він також отримував у WhatsApp пропозиції надати інформацію або взяти на себе відповідальність за ситуацію в обмін на винагороду. Однак лікар відмовився від неофіційних домовленостей.

Особисті спеціалісти Мудрика не координували роботу зі збірною

Жолобайлюк підтвердив, що під час зборів із Мудриком працювали два особисті спеціалісти – Іван Поробія та Дмитро Чаповський. Вони займалися індивідуальною підготовкою футболіста, однак не координували свою роботу з медичним штабом національної команди.

Також у збірній не знали, які саме препарати, добавки чи спортивне харчування Мудрик міг привозити із собою. За словами лікаря, така практика поширена серед футболістів, які користуються послугами особистих нутриціологів або дотримуються рекомендацій медиків своїх клубів.

Лікар збірної відповів на закиди щодо організації МРТ

Окремо Жолобайлюк прокоментував розповідь Мудрика про труднощі з організацією МРТ після травми. Зокрема, футболіст згадував про нібито зачинений медичний заклад, через що виникли проблеми з проходженням обстеження.

Лікар назвав такі звинувачення образливими та пояснив, що МРТ не завжди потрібно робити відразу після отримання ушкодження. За його словами, у багатьох випадках оптимальний час для обстеження – через 24–48 годин, коли первинний набряк менше впливає на результати діагностики.

Коментуючи закиди щодо зачиненого медичного закладу та нібито браку коштів, Жолобайлюк наголосив, що йому прикро чути такі твердження:

"Тому розмови про "зачинені двері" чи "брак коштів" викликають у мене лише посмішку, хоча як лікарю мені це чути дуже прикро".

Він також додав, що не виключає впливу сторонніх осіб на публічні заяви Мудрика. Водночас у збірній не тримають образи на футболіста, а лише роблять відповідні висновки.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Михайло Мудрик заявив, що заборонений мельдоній міг потрапити до його організму під час перебування в Україні. Футболіст звинуватив збірну України в неналежній системі безпеки та розкритикував Українську асоціацію футболу за відсутність реальної допомоги. Також він розповів про психологічний удар після позитивного допінг-тесту та відсторонення від футболу.

Раніше ми писали, що Михайло Мудрик очолив рейтинг найбільш високооплачуваних українських футболістів у провідних чемпіонатах Європи. За оцінкою Tribuna.com, він заробляє 6,1 млн євро на рік, випереджаючи Іллю Забарного та Віталія Миколенка. Після переходу до "Тоттенгема" клуб погодився виплачувати українцю повну зарплату.

Також ми повідомляли, що після появи нових фотографій Михайла Мудрика у вересні 2026 року вболівальники "Тоттенгема" звернули увагу на зміни в його фізичній формі. Фанати порівняли світлини футболіста з фотографіями дворічної давнини та припустили, що за час вимушеної паузи він набрав зайву вагу. Також уболівальники засумнівалися, чи зможе українець швидко повернутися до оптимальних кондицій.