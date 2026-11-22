Украинский футболист Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Врач национальной сборной Украины Роман Жолобайлюк прокомментировал обвинения Михаила Мудрика о возможном попадании мельдония в его организм во время пребывания в команде. Медик опроверг причастность штаба сборной к допинговому инциденту и рассказал о результатах внутренней проверки. Также он высказал предположение, что на публичные заявления футболиста могли повлиять посторонние лица.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью Романа Жолобайлюка изданию "Украинский футбол".

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Что врач сборной рассказал о питании и препаратах Мудрика

18 ноября Михаил Мудрик в большом интервью Дмитрию Гордону предположил, что запрещенный мельдоний мог попасть в его организм во время пребывания в сборной Украины. Кроме того, футболист раскритиковал медицинское обеспечение команды и рассказал о таблетках, которые якобы раздавали игрокам.

Роман Жолобайлюк, работающий с национальной командой с 2020 года, опроверг причастность медицинского штаба к допинговому инциденту. По его словам, во время работы с Мудриком сборная получала четкие рекомендации от медиков лондонского "Челси". Они касались, в частности, питания и восстановления футболиста.

В то же время игрок должен был самостоятельно контролировать прием добавок и таблеток. Жолобайлюк отдельно уточнил, что Мудрик не принимал добавки, которые физиотерапевт сборной раздавал другим футболистам.

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"Добавки, которые наш физиотерапевт раздавал игрокам, Михаил не принимал",— подчеркнул врач.

Также медик сообщил, что во время октябрьского сбора 2024 года сборная не выдавала Мудрику лекарств и не делала ему инъекций. По словам Жолобайлюка, все медицинские назначения фиксируются в документах, с которыми футболисты знакомятся в конце сборов.

Жолобайлюк трижды проходил проверку на полиграфе в связи с делом Мудрика

После положительного допинг-теста футболиста Украинская ассоциация футбола провела внутреннюю проверку. В частности, ассоциация изучила документацию по закупке лекарств, начиная с 2020 года.

Сам Роман Жолобайлюк трижды проходил проверку на полиграфе: один раз по инициативе УАФ и ещё дважды по просьбе юридической команды Мудрика. Кроме того, врач за свой счёт сдал на анализ волосы и ногти.

Он пояснил, что согласился на дополнительные проверки, поскольку стремился помочь выяснить обстоятельства инцидента и подтвердить непричастность медицинского штаба сборной.

"Я искренне хотел помочь, ускорить процесс и доказать, что мы к этому абсолютно не причастны", — пояснил медик.

По словам Жолобайлюка, после допингового инцидента он также получал в WhatsApp предложения предоставить информацию или взять на себя ответственность за ситуацию в обмен на вознаграждение. Однако врач отказался от неофициальных договоренностей.

Личные специалисты Мудрика не координировали работу со сборной

Жолобайлюк подтвердил, что во время сборов с Мудриком работали два личных специалиста — Иван Поробия и Дмитрий Чаповский. Они занимались индивидуальной подготовкой футболиста, однако не координировали свою работу с медицинским штабом национальной команды.

Также в сборной не знали, какие именно препараты, добавки или спортивное питание Мудрик мог привозить с собой. По словам врача, такая практика распространена среди футболистов, которые пользуются услугами личных нутрициологов или следуют рекомендациям медиков своих клубов.

Врач сборной ответил на упреки относительно организации МРТ

Отдельно Жолобайлюк прокомментировал рассказ Мудрика о трудностях с организацией МРТ после травмы. В частности, футболист упоминал о якобы закрытом медицинском учреждении, из-за чего возникли проблемы с прохождением обследования.

Врач назвал такие обвинения оскорбительными и пояснил, что МРТ не всегда нужно делать сразу после получения травмы. По его словам, во многих случаях оптимальное время для обследования — через 24–48 часов, когда первичный отек меньше влияет на результаты диагностики.

Комментируя упреки относительно закрытого медицинского учреждения и якобы нехватки средств, Жолобайлюк подчеркнул, что ему обидно слышать такие утверждения:

"Поэтому разговоры о "закрытых дверях" или "нехватке средств" вызывают у меня лишь улыбку, хотя как врачу мне это слышать очень неприятно".

Он также добавил, что не исключает влияния посторонних лиц на публичные заявления Мудрика. В то же время в сборной не обижаются на футболиста, а лишь делают соответствующие выводы.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Михаил Мудрик заявил, что запрещенный мельдоний мог попасть в его организм во время пребывания в Украине. Футболист обвинил сборную Украины в ненадлежащей системе безопасности и раскритиковал Украинскую ассоциацию футбола за отсутствие реальной помощи. Также он рассказал о психологическом ударе после положительного допинг-теста и отстранения от футбола.

Ранее мы писали, что Михаил Мудрик возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов в ведущих чемпионатах Европы. По оценке Tribuna.com, он зарабатывает 6,1 млн евро в год, опережая Илью Забарного и Виталия Миколенко. После перехода в "Тоттенхэм" клуб согласился выплачивать украинцу полную зарплату.

Также мы сообщали, что после появления новых фотографий Михаила Мудрика в сентябре 2026 года болельщики "Тоттенхэма" обратили внимание на изменения в его физической форме. Фанаты сравнили снимки футболиста с фотографиями двухлетней давности и предположили, что за время вынужденной паузы он набрал лишний вес. Также болельщики усомнились, сможет ли украинец быстро вернуться к оптимальной форме.