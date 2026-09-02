Болельщики Тоттенхэма раскритиковали полного Михаила Мудрика

Мудрик значительно поправился за время без футбола: это заметили
Украинский вингер Михаил Мудрик сразу после перехода в «Тоттенхэм» подвергся критике со стороны болельщиков. Часть фанатов лондонского клуба, увидев опубликованные фото футболиста, обратила внимание на изменения в его физической форме.
О реакции болельщиков сообщил портал Новини.LIVE.
Фанаты сравнили старые и новые фото Мудрика
После публикации фотографий Мудрика в клубной форме болельщики начали активно сравнивать их со снимками двухлетней давности. Часть фанатов пришла к выводу, что за время вынужденной паузы украинец набрал лишний вес.
Один из пользователей написал, что Мудрик «далеко не в оптимальной форме». Другой обратил внимание, что футболист якобы стал заметно тяжелее, а ещё один болельщик усомнился, сможет ли он быстро вернуться к своей лучшей форме.
Также среди комментариев появились предположения, что у украинца слишком высокий процент жира для профессионального футболиста. Некоторые фанаты даже шутили, что Мудрик больше похож на боксера в супертяжелом весе, чем на вингера команды английской Премьер-лиги.
После перехода в «Тоттенхэм» Мудрик начнет работу под руководством Роберто Де Дзерби, с которым ранее успешно сотрудничал в донецком «Шахтере».
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что участник звездной сборной Украины по боксу на Олимпиаде-2012 Евгений Хитров пополнил ряды украинской армии.
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