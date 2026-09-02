Болельщики Тоттенхэма раскритиковали полного Михаила Мудрика

Михаил Мудрик. Фото: "Тоттенхэм"

Украинский вингер Михаил Мудрик сразу после перехода в «Тоттенхэм» подвергся критике со стороны болельщиков. Часть фанатов лондонского клуба, увидев опубликованные фото футболиста, обратила внимание на изменения в его физической форме.

О реакции болельщиков сообщил портал Новини.LIVE.

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Михаил Мудрик. Фото: «Тоттенхэм»

Фанаты сравнили старые и новые фото Мудрика

После публикации фотографий Мудрика в клубной форме болельщики начали активно сравнивать их со снимками двухлетней давности. Часть фанатов пришла к выводу, что за время вынужденной паузы украинец набрал лишний вес.

Один из пользователей написал, что Мудрик «далеко не в оптимальной форме». Другой обратил внимание, что футболист якобы стал заметно тяжелее, а ещё один болельщик усомнился, сможет ли он быстро вернуться к своей лучшей форме.

Также среди комментариев появились предположения, что у украинца слишком высокий процент жира для профессионального футболиста. Некоторые фанаты даже шутили, что Мудрик больше похож на боксера в супертяжелом весе, чем на вингера команды английской Премьер-лиги.

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После перехода в «Тоттенхэм» Мудрик начнет работу под руководством Роберто Де Дзерби, с которым ранее успешно сотрудничал в донецком «Шахтере».

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что участник звездной сборной Украины по боксу на Олимпиаде-2012 Евгений Хитров пополнил ряды украинской армии.

Также Новини.LIVE писал о поисках потенциального преемника Игоря Костюка в «Динамо», где среди вариантов рассматривают двух тренеров без значительного опыта самостоятельной работы.