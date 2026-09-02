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Головна Спорт Мудрик сутєво погладшав за час без футболу: це помітили фанати

Мудрик сутєво погладшав за час без футболу: це помітили фанати

Ua ru
2 вересня 2026 21:00
Уболівальники Тоттенгема розкритикували товстого Мудрика
Михайло Мудрик. Фото: "Тоттенгем"

Український вінгер Михайло Мудрик одразу після переходу до "Тоттенгема" опинився під критикою вболівальників. Частина фанатів лондонського клубу після опублікованих фото футболіста звернула увагу на зміни у його фізичній формі.

Про реакцію вболівальників повідомив портал Новини.LIVE.

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Михаил Мудрик
Михайло Мудрик. Фото: "Тоттенгем"

Фанати порівняли старі та нові фото Мудрика

Після публікації фотографій Мудрика в клубній формі вболівальники почали активно порівнювати їх зі світлинами дворічної давнини. Частина фанатів дійшла висновку, що за час вимушеної паузи українець набрав зайву вагу.

Один із користувачів написав, що Мудрик "далеко не в оптимальній формі". Інший звернув увагу, що футболіст нібито став помітно важчим, а ще один уболівальник засумнівався, чи зможе він швидко повернутися до своїх найкращих кондицій.

Також серед коментарів з'явилися припущення, що українець має зависокий відсоток жиру для професійного футболіста. Деякі фанати навіть жартували, що Мудрик більше схожий на боксера надважкої ваги, ніж на вінгера команди Англійської прем'єр-ліги.

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Після переходу до "Тоттенгема" Мудрик розпочне роботу під керівництвом Роберто Де Дзербі, з яким раніше успішно співпрацював у донецькому "Шахтарі".

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав, що учасник зіркової збірної України з боксу на Олімпіаді-2012 Євген Хитров поповнив лави українського війська.

Також Новини.LIVE писав про пошуки потенційного наступника Ігоря Костюка у "Динамо", де серед варіантів розглядають двох тренерів без значного досвіду самостійної роботи.

футбол Михайло Мудрик Футбол трансфери Тоттенгем українські легіонери (футбол)
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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