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Головна Спорт Мудрик назвав Де Дзербі своїм футбольним батьком

Мудрик назвав Де Дзербі своїм футбольним батьком

Ua ru
2 вересня 2026 10:14
Перше інтерв'ю Мудрика в Тоттенгемі: що він сказав
Михайло Мудрик. Фото: "Тоттенгем"

Український вінгер Михайло Мудрик після оголошення свого переходу до лондонського "Тоттенгема" пояснив, чому вирішив знову працювати під керівництвом Роберто Де Дзербі. Футболіст зізнався, що саме італійський тренер найбільше вплинув на його розвиток.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу "Тоттенгема".

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Мудрик тепло висловився про Де Дзербі

За словами Мудрика, головний тренер "Тоттенгема" є для нього футбольним батьком і між ними існує повна довіра.

"Він мій футбольний батько. Я вірю в нього, довіряю йому. Якщо я йому потрібен — я завжди поруч", — сказав Мудрик.

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Український футболіст зазначив, що Де Дзербі чудово знає його сильні сторони та розуміє, як допомогти йому прогресувати.

За словами вінгера, під керівництвом італійського фахівця він завжди відчуває власний розвиток, адже тренер уміє розкрити найкращі якості своїх гравців і спрямувати їх у правильному напрямку.

Мудрик уже працював із Де Дзербі в донецькому "Шахтарі". Саме під керівництвом італійця він став гравцем основного складу, після чого перейшов до лондонського "Челсі" за 70 млн євро.

"Тоттенгем" орендував українця на сезон-2026/27 із правом необов'язкового викупу за 75 млн фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомив про мобілізацію відомого українського боксера, колишнього чемпіона світу.

Також Новини.LIVE повідомляв, що Ліонель Мессі завершив свою кар'єру в складі національної збіної Аргентини.

Михайло Мудрик Челсі Тоттенгем українські легіонери (футбол)
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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