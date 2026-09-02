Перше інтерв'ю Мудрика в Тоттенгемі: що він сказав

Михайло Мудрик. Фото: "Тоттенгем"

Український вінгер Михайло Мудрик після оголошення свого переходу до лондонського "Тоттенгема" пояснив, чому вирішив знову працювати під керівництвом Роберто Де Дзербі. Футболіст зізнався, що саме італійський тренер найбільше вплинув на його розвиток.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу "Тоттенгема".

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“He's my football father. I believe in him, I trust him.”



Watch Misha's first interview on the official Spurs app!



📺 https://t.co/F9pOavhDHc pic.twitter.com/PMkhRN4WlK — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 1, 2026

Мудрик тепло висловився про Де Дзербі

За словами Мудрика, головний тренер "Тоттенгема" є для нього футбольним батьком і між ними існує повна довіра.

"Він мій футбольний батько. Я вірю в нього, довіряю йому. Якщо я йому потрібен — я завжди поруч", — сказав Мудрик.

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За словами вінгера, під керівництвом італійського фахівця він завжди відчуває власний розвиток, адже тренер уміє розкрити найкращі якості своїх гравців і спрямувати їх у правильному напрямку.

Мудрик уже працював із Де Дзербі в донецькому "Шахтарі". Саме під керівництвом італійця він став гравцем основного складу, після чого перейшов до лондонського "Челсі" за 70 млн євро.

"Тоттенгем" орендував українця на сезон-2026/27 із правом необов'язкового викупу за 75 млн фунтів стерлінгів.

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