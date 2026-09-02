Тоттенгем оголосив про перехід Михайла Мудрика з Челсі

Михайло Мудрик. Фото: "Тоттенгем"

Український вінгер Михайло Мудрик офіційно став гравцем лондонського "Тоттенгема". "Шпори" оголосили про підписання футболіста "Челсі" на правах сезонної оренди.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційні ресурси "Тоттенгема".

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A message from Misha 🤳 pic.twitter.com/VVoKfRWMjf — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 1, 2026

Мудрик змінив клуб у Лондоні

"Тоттенгем" підтвердив перехід Мудрика, опублікувавши перші фотографії українського футболіста у клубній формі. У новій команді він проведе сезон-2026/27 на правах оренди.

Однією з головних причин переходу стало бажання Мудрика знову працювати під керівництвом Роберто Де Дзербі. Саме італійський фахівець свого часу допоміг українцю розкрити свій потенціал під час спільної роботи в донецькому "Шахтарі".

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Раніше інсайдери повідомляли, що "Тоттенгем" матиме право викупити контракт Мудрика за 75 млн фунтів стерлінгів. Крім того, за інформацією джерел, у договорі передбачено фінансову компенсацію на користь "Челсі", якщо українець не візьме участі у 50–60% матчів "шпор" протягом сезону.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про мобілізацію відомого українського боксера, який був в одній команді з Усиком та Ломаченком.

Також Новини.LIVE повідомляв, що Ліонель Мессі завершив багаторічний етап кар'єри у складі національної команди Аргентини.