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Головна Спорт Мудрик офіційно став футболістом Тоттенгема

Мудрик офіційно став футболістом Тоттенгема

Ua ru
2 вересня 2026 00:30
Тоттенгем оголосив про перехід Михайла Мудрика з Челсі
Михайло Мудрик. Фото: "Тоттенгем"

Український вінгер Михайло Мудрик офіційно став гравцем лондонського "Тоттенгема". "Шпори" оголосили про підписання футболіста "Челсі" на правах сезонної оренди.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційні ресурси "Тоттенгема".

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Мудрик змінив клуб у Лондоні

"Тоттенгем" підтвердив перехід Мудрика, опублікувавши перші фотографії українського футболіста у клубній формі. У новій команді він проведе сезон-2026/27 на правах оренди.

Однією з головних причин переходу стало бажання Мудрика знову працювати під керівництвом Роберто Де Дзербі. Саме італійський фахівець свого часу допоміг українцю розкрити свій потенціал під час спільної роботи в донецькому "Шахтарі".

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Михайло Мудрик отримав 27-й номер. Фото: "Тоттенгем"

Раніше інсайдери повідомляли, що "Тоттенгем" матиме право викупити контракт Мудрика за 75 млн фунтів стерлінгів. Крім того, за інформацією джерел, у договорі передбачено фінансову компенсацію на користь "Челсі", якщо українець не візьме участі у 50–60% матчів "шпор" протягом сезону.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про мобілізацію відомого українського боксера, який був в одній команді з Усиком та Ломаченком.

Також Новини.LIVE повідомляв, що Ліонель Мессі завершив багаторічний етап кар'єри у складі національної команди Аргентини.

Михайло Мудрик Футбол трансфери Челсі Тоттенгем українські легіонери (футбол)
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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