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Главная Спорт Мудрик официально стал футболистом Тоттенхэма

Мудрик официально стал футболистом Тоттенхэма

Ua ru
2 сентября 2026 00:30
Тоттенхэм объявил о переходе Михаила Мудрика из Челси
Михаил Мудрик. Фото: "Тоттенхэм"

Украинский вингер Михаил Мудрик официально стал игроком лондонского "Тоттенхэма". "Шпоры" объявили о подписании контракта с футболистом «Челси» на правах сезонной аренды.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальные ресурсы "Тоттенхэма".

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Мудрик сменил клуб в Лондоне

"Тоттенхэм" подтвердил переход Мудрика, опубликовав первые фотографии украинского футболиста в клубной форме. В новой команде он проведет сезон-2026/27 на правах аренды.

Одной из главных причин перехода стало желание Мудрика вновь работать под руководством Роберто Де Дзерби. Именно итальянский специалист в свое время помог украинцу раскрыть свой потенциал во время совместной работы в донецком "Шахтере".

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Ранее инсайдеры сообщали, что «Тоттенхэм» будет иметь право выкупить контракт Мудрика за 75 млн фунтов стерлингов. Кроме того, по информации источников, в договоре предусмотрена финансовая компенсация в пользу "Челси", если украинец не примет участия в 50–60% матчей "шпор" в течение сезона.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал о мобилизации известного украинского боксера, который был в одной команде с Усиком и Ломаченко.

Также Новини.LIVE сообщал, что Лионель Месси завершил многолетний этап карьеры в составе национальной сборной Аргентины.

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Михаил Мудрик Футбол трансферы Челси Тоттенхэм украинские легионеры (футбол)
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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