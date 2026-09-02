Тоттенхэм объявил о переходе Михаила Мудрика из Челси

Михаил Мудрик. Фото: "Тоттенхэм"

Украинский вингер Михаил Мудрик официально стал игроком лондонского "Тоттенхэма". "Шпоры" объявили о подписании контракта с футболистом «Челси» на правах сезонной аренды.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальные ресурсы "Тоттенхэма".

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Сообщение от Миши 🤳 pic.twitter.com/VVoKfRWMjf — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 1 сентября 2026

Мудрик сменил клуб в Лондоне

"Тоттенхэм" подтвердил переход Мудрика, опубликовав первые фотографии украинского футболиста в клубной форме. В новой команде он проведет сезон-2026/27 на правах аренды.

Одной из главных причин перехода стало желание Мудрика вновь работать под руководством Роберто Де Дзерби. Именно итальянский специалист в свое время помог украинцу раскрыть свой потенциал во время совместной работы в донецком "Шахтере".

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Ранее инсайдеры сообщали, что «Тоттенхэм» будет иметь право выкупить контракт Мудрика за 75 млн фунтов стерлингов. Кроме того, по информации источников, в договоре предусмотрена финансовая компенсация в пользу "Челси", если украинец не примет участия в 50–60% матчей "шпор" в течение сезона.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал о мобилизации известного украинского боксера, который был в одной команде с Усиком и Ломаченко.

Также Новини.LIVE сообщал, что Лионель Месси завершил многолетний этап карьеры в составе национальной сборной Аргентины.