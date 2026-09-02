Первое интервью Мудрика в Тоттенхэме: что он сказал

Михаил Мудрик. Фото: «Тоттенхэм»

Украинский вингер Михаил Мудрик после объявления о своем переходе в лондонский "Тоттенхэм" объяснил, почему решил вновь работать под руководством Роберто Де Дзерби. Футболист признался, что именно итальянский тренер оказал наибольшее влияние на его развитие.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Тоттенхэма".

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«Он мой футбольный отец. Я верю в него, я доверяю ему».



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📺 https://t.co/F9pOavhDHc pic.twitter.com/PMkhRN4WlK — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 1 сентября 2026

Мудрик тепло отозвался о Де Дзерби

По словам Мудрика, главный тренер "Тоттенхэма" является для него футбольным отцом и между ними существует полное доверие.

"Он мой футбольный отец. Я верю в него, доверяю ему. Если я ему нужен — я всегда рядом", — сказал Мудрик.

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Украинский футболист отметил, что Де Дзерби прекрасно знает его сильные стороны и понимает, как помочь ему прогрессировать.

По словам вингера, под руководством итальянского специалиста он всегда чувствует собственное развитие, ведь тренер умеет раскрыть лучшие качества своих игроков и направить их в правильном направлении.

Мудрик уже работал с Де Дзерби в донецком "Шахтере". Именно под руководством итальянца он стал игроком основного состава, после чего перешел в лондонский "Челси" за 70 млн евро.

"Тоттенхэм" взял украинца в аренду на сезон 2026/27 с правом необязательного выкупа за 75 млн фунтов стерлингов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщил о мобилизации известного украинского боксера, бывшего чемпиона мира.

Также Новини.LIVE сообщал, что Лионель Месси завершил свою карьеру в составе национальной сборной Аргентины.