Игроки ФК "Шахтер" на футбольном поле. Фото: facebook.com/fcshakhtar

В чемпионате Украины по футболу состоялись матчи 13-го тура Премьер-лиги. Семь матчей были сыграны в течение четырех игровых дней — с 20 по 23 ноября. "Шахтер" и "Полесье" потеряли очки, а "Динамо" одержало победу в столичном дерби.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

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Как прошел 13-й тур УПЛ

Первым матчем тура стала встреча "Шахтера" с "Левым Берегом". Поединок завершился ничьей 1:1, поэтому дончане продолжили серию без побед. Кроме того, "горняки" впервые не смогли обыграть киевский клуб в очных матчах. Мяч дважды оказывался в воротах "Шахтера", однако первый гол гостей был отменен после просмотра VAR.

"Полесье" не смогло воспользоваться потерей очков "Шахтером". Команда Руслана Ротаня имела шанс вернуться на первое место в турнирной таблице в случае победы над ЛНЗ, однако также сыграла вничью — 1:1.

Житомирцы пропустили уже на шестой минуте встречи, но после перерыва сравняли счёт. Гол забил вингер сборной Украины Владислав Велетень. Во втором тайме матч также прерывали из-за воздушной тревоги в Черкассах.

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Зато ничьими соперников воспользовалось "Динамо". В столичном дерби подопечные Мацея Кендзьорека победили "Оболонь" со счётом 4:2. Еще до середины первого тайма киевляне вели 3:0 и в дальнейшем не позволяли сопернику сократить отставание менее чем до двух мячей.

Благодаря этой победе "Динамо" укрепило свои позиции в топ-3 чемпионата. Теперь киевляне отстают от "Шахтера" на четыре очка, а от "Полесья" — на три. Разница между первыми двумя командами составляет одно очко, при этом у житомирцев есть перенесённый матч в запасе.

Также в 13-м туре "Харьков" прервал шестиматчевую победную серию в УПЛ. Команда на выезде уступила "Колосу" со счётом 1:2, несмотря на гол Ивана Калюжного уже на первой минуте встречи.

"Харьков", сыгравший на два матча меньше, чем "Карпаты", опустился на пятое место, уступив львовянам четвертую строчку. "Карпаты" с минимальным счётом победили "Зорю" благодаря голу Яна Костенко.

В нижней части турнирной таблицы "Эпицентр" прервал серию из восьми туров подряд без побед. Команда обыграла "Черноморец" со счётом 1:0 и закрепилась на десятой строчке.

Еще один матч 13-го тура не удалось доиграть из-за воздушной тревоги. Встречу "Кривбасса" и "Кудровки" прервали в первом тайме при счете 0:1.

Тем временем Ян Костенко из "Карпат" забил седьмой гол в чемпионате и вышел на второе место в бомбардирской гонке. Впереди остаётся только Игорь Краснопир из "Полесья", на счету которого девять мячей.

Все результаты 13-го тура УПЛ

"Шахтер" — "Левый берег" — 1:1;

"Колос" — "Харьков" — 2:1;

"Карпаты" — "Зоря" — 1:0;

"Верес" — "Буковина" — 1:3;

"Динамо" — "Оболонь" — 4:2;

"Черноморец" — "Эпицентр" — 0:1;

ЛНЗ — "Полесье" — 1:1;

"Кривбасс" — "Кудривка" — матч перенесен.

Турнирная таблица УПЛ после 13-го тура

"Шахтер" — 30 очков (13 матчей), разница мячей — 23:6;

"Полесье" — 29 очков (12 матчей), разница мячей — 26:9;

"Динамо" — 26 очков (12 матчей), разница мячей — 20:11;

"Карпаты" — 22 очка (12 матчей), разница мячей — 23:8;

"Харьков" — 21 очко (10 матчей), разница голов — 19:9;

ЛНЗ — 19 очков (12 матчей), разница голов — 13:11;

"Зоря" — 18 очков (13 матчей), разница голов — 14:16;

"Буковина" — 16 очков (13 матчей), разница мячей — 14:14;

"Колос" — 15 очков (11 матчей), разница голов — 15:15;

"Эпицентр" — 13 очков (13 матчей), разница голов — 12:16;

"Левый берег" — 10 очков (12 матчей), разница голов — 8:13;

"Черноморец" — 9 очков (12 матчей), разница голов — 8:14;

"Верес" — 9 очков (13 матчей), разница голов — 8:21;

"Оболонь" — 8 очков (12 матчей), разница голов — 7:22;

"Кудривка" — 8 очков (12 матчей), разница мячей — 12:19;

"Кривбасс" — 7 очков (10 матчей), разница голов — 8:16.

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