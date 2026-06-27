Дорощук установил рекорд сезона, Геращенко одержала победу на мемориале Лонского

Олег Дорощук и Ирина Геращенко. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

Украинские прыгуны в высоту Олег Дорощук и Ирина Геращенко стали победителями мемориала Виталия Лонского, который прошел в Бердичеве. Дорощук не только завоевал золотую медаль, но и показал лучший результат сезона в мире.

Об итогах турнира сообщил портал «Новости.LIVE» со ссылкой на «Суспильне Спорт».

Дорощук возглавил мировой сезон

Дорощук начал выступление с высоты 2,05 м и уверенно дошел до решающих прыжков. На отметке 2,24 м украинец использовал три попытки, после чего со второй попытки преодолел 2,27 м и гарантировал себе победу.

Уже в статусе чемпиона турнира Дорощук с первой попытки взял 2,30 м, а затем со второй — 2,33 м. Этот результат стал лучшим в мировом сезоне. Попытки установить личный рекорд на высоте 2,35 м оказались неудачными.

Второе место занял Дмитрий Никитин с результатом 2,24 м, а бронзовую медаль завоевал Вадим Кравчук, преодолевший 2,21 м.

Геращенко выиграла без единой ошибки

В женском секторе победу одержала бронзовая призерка Олимпийских игр-2024 Ирина Геращенко. Она безошибочно преодолела высоты 1,78 м, 1,81 м, 1,84 м, 1,87 м и 1,92 м, не оставив шансов соперницам.

После победного прыжка украинка заявила высоту 1,97 м, однако трижды не смогла её преодолеть. Для Геращенко этот успех стал первой победой на мемориале Виталия Лонского.

Серебряным призером стала Лилия Клинцова с результатом 1,84 м, а бронзу завоевала 17-летняя Мелания Вакулина, которая установила личный рекорд — 1,81 м.