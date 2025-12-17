Довбик может перейти в Эвертон: может произойти воссоединение черкасчан

Артем Довбик. Фото: Reuters

Украинский центральный нападающий "Ромы" Артем Довбик до сих пор находится в списке игроков на трансфер из клуба. Он не подходит главному тренеру Джан Пьеро Гасперини, который хотел продать его еще летом.

По последним обновлениям трансферной информации, Довбик близок к переходу в АПЛ, сообщил журналист Маттео Моретто.

Нападающий в январе может стать частью обмена с английским "Эвертоном". Вместо Довбика Гасперини может получить гвинейского нападающего Бету.

Гвинейский форвард в текущем сезоне провел 18 матчей и отметился двумя забитыми мячами. Довбик в этом сезоне в 14 поединках записал на свой счет два гола и два ассиста.

В "Эвертоне" Артем может сыграть вместе с земляком из Черкасс Виталием Миколенко — при условии, что защитник не покинет клуб из-за заинтересованности "Милана" и "Ромы".

