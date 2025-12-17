Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Довбика хочет английский клуб, где играет его земляк из Черкасс

Довбика хочет английский клуб, где играет его земляк из Черкасс

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 07:30
Довбик может перейти в Эвертон: может произойти воссоединение черкасчан
Артем Довбик. Фото: Reuters

Украинский центральный нападающий "Ромы" Артем Довбик до сих пор находится в списке игроков на трансфер из клуба. Он не подходит главному тренеру Джан Пьеро Гасперини, который хотел продать его еще летом.

По последним обновлениям трансферной информации, Довбик близок к переходу в АПЛ, сообщил журналист Маттео Моретто.

Реклама
Читайте также:
Артем Довбик
Артем Довбик. Фото: Reuters

Довбика могут продать из "Ромы"

Нападающий в январе может стать частью обмена с английским "Эвертоном". Вместо Довбика Гасперини может получить гвинейского нападающего Бету.

Гвинейский форвард в текущем сезоне провел 18 матчей и отметился двумя забитыми мячами. Довбик в этом сезоне в 14 поединках записал на свой счет два гола и два ассиста.

В "Эвертоне" Артем может сыграть вместе с земляком из Черкасс Виталием Миколенко — при условии, что защитник не покинет клуб из-за заинтересованности "Милана" и "Ромы".

Напомним, Григорий Суркис на повышенных тонах воспитывал игрока, который забил в последних двух матчах.

Стало известно имя нового главного тренера "Карпат" — это испанский специалист.

футбол Артем Довбик Эвертон АПЛ украинские легионеры (футбол) ФК Рома (Рим)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации