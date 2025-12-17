Довбик може перейти в Евертон: може статися возз'єднання черкащан

Артем Довбик. Фото: Reuters

Український центральний нападник "Роми" Артем Довбик досі перебуває в переліку гравців на трансфер із клубу. Він не підходить головному тренеру Джан П’єро Гасперіні, який хотів продати його ще влітку.

За останніми оновленнями трансферної інформації, Довбик близький до переходу в АПЛ, повідомив журналіст Маттео Моретто.

Реклама

Читайте також:

Артем Довбик. Фото: Reuters

Довбика можуть продати з "Роми"

Нападник у січні може стати частиною обміну з англійським "Евертоном". Замість Довбика Гасперіні може отримати гвінейського нападника Бету.

Гвінейський форвард у поточному сезоні провів 18 матчів і відзначився двома забитими м’ячами. Довбик цього сезону в 14 поєдинках записав на свій рахунок два голи та два асисти.

В "Евертоні" Артем може зіграти разом із земляком із Черкас Віталієм Миколенком — за умови, що захисник не покине клуб через зацікавленість "Мілана" та "Роми".

Нагадаємо, Григорій Суркіс на підвищених тонах виховував гравця, який забив в останніх двох матчах.

Стало відомо ім'я нового головного тренера "Карпат" — це іспанський спеціаліст.