Головна Спорт Довбика хоче англійський клуб, де грає його земляк з Черкас

Довбика хоче англійський клуб, де грає його земляк з Черкас

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 07:30
Довбик може перейти в Евертон: може статися возз'єднання черкащан
Артем Довбик. Фото: Reuters

Український центральний нападник "Роми" Артем Довбик досі перебуває в переліку гравців на трансфер із клубу. Він не підходить головному тренеру Джан П’єро Гасперіні, який хотів продати його ще влітку.

За останніми оновленнями трансферної інформації, Довбик близький до переходу в АПЛ, повідомив журналіст Маттео Моретто.

Артем Довбик
Довбика можуть продати з "Роми"

Нападник у січні може стати частиною обміну з англійським "Евертоном". Замість Довбика Гасперіні може отримати гвінейського нападника Бету.

Гвінейський форвард у поточному сезоні провів 18 матчів і відзначився двома забитими м’ячами. Довбик цього сезону в 14 поєдинках записав на свій рахунок два голи та два асисти.

В "Евертоні" Артем може зіграти разом із земляком із Черкас Віталієм Миколенком — за умови, що захисник не покине клуб через зацікавленість "Мілана" та "Роми".

Нагадаємо, Григорій Суркіс на підвищених тонах виховував гравця, який забив в останніх двох матчах.

Стало відомо ім'я нового головного тренера "Карпат" — це іспанський спеціаліст.

футбол Артем Довбик Евертон АПЛ українські легіонери (футбол) ФК Рома (Рим)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
