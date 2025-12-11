Відео
Головна Спорт Рома знайшла заміну Довбику — про кого йдеться

Рома знайшла заміну Довбику — про кого йдеться

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 13:12
Рома почала переговори з кандидатом на заміну Довбику
Джошуа Зіркзе (у центрі) в матчі за "МЮ". Фото: Reuters/Phil Noble

У форварда збірної України Артема Довбика можуть виникнути нові проблеми в Італії. "Рома" вже веде переговори з футболістом, який буде претендентом на гру в основному складі.

Ігровий час Довбика в "Ромі" може зменшитися, повідомляє Gazzetta Dello Sport.

Читайте також:

"Рома" офіційно вступила в переговори з "Манчестер Юнайтед" щодо оренди нідерландського нападника Джошуа Зіркзе з обов'язковим викупом за 32 млн євро. Італійський клуб шукає підсилення на зиму та розглядає гравця як підходящий варіант для схеми з одним центральним форвардом.

Що відомо про трансфер Зіркзе

"Юнайтед" готовий обговорювати угоду, але тільки за умови появи заміни в атаці. Сам форвард поки схиляється до того, щоб залишитися в команді, розраховуючи отримати більше ігрового часу після зимової паузи.

Артем Довбик
Артем Довбик зіткнеться з проблемами в "Ромі". Фото: УНІАН

Переговори тривають, проте "червоні дияволи" не готові відпускати форварда без гарантій глибини складу. У "Ромі" впевнені, що формат оренди з обов'язковим викупом стане компромісом, але багато що залежить від позиції гравця та трансферних планів "манкуніанців".

Джошуа Зіркзе — 24-річний нідерландський нападник, вихованець "Баварії", який раніше грав за "Болонью" та молодіжні команди Нідерландів. У "Юнайтед" він перейшов 2024 року та зумів забити свій перший гол у поточному сезоні, залишаючись гравцем ротації.

Нагадаємо, лідер "Реала" підтримав головного тренера команди Хабі Алонсо під час кризи команди.

Новим наставником "королівського клубу" може стати відомий та титулований фахівець.

спорт футбол Манчестер Юнайтед Футбол трансфери ФК Рома (Рим) Джошуа Зіркзе
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
