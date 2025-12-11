Рома почала переговори з кандидатом на заміну Довбику

Рома знайшла заміну Довбику — про кого йдеться
У форварда збірної України Артема Довбика можуть виникнути нові проблеми в Італії. "Рома" вже веде переговори з футболістом, який буде претендентом на гру в основному складі.
Ігровий час Довбика в "Ромі" може зменшитися, повідомляє Gazzetta Dello Sport.
"Рома" офіційно вступила в переговори з "Манчестер Юнайтед" щодо оренди нідерландського нападника Джошуа Зіркзе з обов'язковим викупом за 32 млн євро. Італійський клуб шукає підсилення на зиму та розглядає гравця як підходящий варіант для схеми з одним центральним форвардом.
Що відомо про трансфер Зіркзе
"Юнайтед" готовий обговорювати угоду, але тільки за умови появи заміни в атаці. Сам форвард поки схиляється до того, щоб залишитися в команді, розраховуючи отримати більше ігрового часу після зимової паузи.
Переговори тривають, проте "червоні дияволи" не готові відпускати форварда без гарантій глибини складу. У "Ромі" впевнені, що формат оренди з обов'язковим викупом стане компромісом, але багато що залежить від позиції гравця та трансферних планів "манкуніанців".
Джошуа Зіркзе — 24-річний нідерландський нападник, вихованець "Баварії", який раніше грав за "Болонью" та молодіжні команди Нідерландів. У "Юнайтед" він перейшов 2024 року та зумів забити свій перший гол у поточному сезоні, залишаючись гравцем ротації.
