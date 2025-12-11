Рома начала переговоры с кандидатом на замену Довбику

Джошуа Зиркзе (в центре) в матче за "МЮ". Фото: Reuters/Phil Noble

У форварда сборной Украины Артема Довбика могут возникнуть новые проблемы в Италии. "Рома" уже ведет переговоры с футболистом, который будет претендентом на игру в основном составе.

Игровое время Довбика в "Роме" может уменьшиться, сообщает Gazzetta Dello Sport.

"Рома" официально вступила в переговоры с "Манчестер Юнайтед" по аренде нидерландского нападающего Джошуа Зиркзе с обязательным выкупом за 32 млн евро. Итальянский клуб ищет усиление на зиму и рассматривает игрока как подходящий вариант для схемы с одним центральным форвардом.

Что известно о трансфере Зиркзе

"Юнайтед" готов обсуждать сделку, но только при условии появления замены в атаке. Сам форвард пока склоняется к тому, чтобы остаться в команде, рассчитывая получить больше игрового времени после зимней паузы.

Артем Довбик столкнется с проблемами в "Роме". Фото: УНИАН

Переговоры продолжаются, однако "красные дьяволы" не готовы отпускать форварда без гарантий глубины состава. В "Роме" уверены, что формат аренды с обязательным выкупом станет компромиссом, но многое зависит от позиции игрока и трансферных планов "манкунианцев".

Джошуа Зиркзе — 24-летний нидерландский нападающий, воспитанник "Баварии", ранее игравший за "Болонью" и молодежные команды Нидерландов. В "Юнайтед" он перешел в 2024 году и сумел забить свой первый гол в текущем сезоне, оставаясь игроком ротации.

