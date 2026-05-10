Стрикленд победил Чимаева и вернул титул UFC

Шон Стрикленд против Хамзата Чимаева. Фото: Reuters

В Ньюарке (США) состоялся главный бой турнира UFC 328, в котором чемпион среднего веса Хамзат Чимаев встретился с бывшим обладателем титула Шоном Стриклендом. Американец победил уроженца Чечни решением судей и вернул чемпионский пояс.

Чимаев активно начал поединок и уже в первом раунде перевел соперника в партер. Чемпион контролировал Стрикленда в партере почти до финального гонга и пытался провести удушающий прием, однако американец выстоял.

Во втором раунде ситуация изменилась. Стрикленд начал доминировать в стойке и нейтрализовал попытки тейкдаунов от Чимаева. Кроме того, после неудачных тейкдаунов именно американец оказывался в доминирующей позиции и контролировал ситуацию.

Третий раунд прошел преимущественно в стойке. Стрикленд работал активнее и точнее, хотя сам получил рассечение носа. Чимаев на этот раз даже не пытался переводить соперника вниз.

В четвертом раунде бойцы продолжили открытый обмен ударами. Лишь в конце раунда Хамзат сумел перевести соперника в партер и частично вернул инициативу.

На старте пятого раунда Чимаев снова перевел соперника в партер, однако Стрикленд быстро поднялся. В конце боя американец выглядел свежее и увереннее работал в стойке.

В итоге судьи разделились в оценках: один отдал победу Чимаеву — 48:47, тогда как двое других увидели преимущество Стрикленда с таким же счетом.

Стрикленд во второй раз стал чемпионом UFC в среднем весе.

