Друг Рамзана Кадирова втратив чемпіонський титул UFC

Друг Рамзана Кадирова втратив чемпіонський титул UFC

Дата публікації: 10 травня 2026 15:44
Стрікленд переміг Чимаєва та повернув титул UFC
Шон Стрікленд проти Хамзата Чімаєва. Фото: Reuters

У Ньюарку (США) відбувся головний бій турніру UFC 328, у якому чемпіон середньої ваги Хамзат Чимаєв зустрівся з колишнім володарем титулу Шоном Стріклендом. Американець переміг уроженця Чечні рішенням суддів та повернув чемпіонський пояс.

Про результат головного бою турніру повідомляє портал Новини.LIVE.

Шон Стрикленд - Хамзат Чимаев
Шон Стрікленд проти Хамзата Чімаєва. Фото: Reuters

Чимаєв втратив чемпіонський пояс

Чимаєв активно розпочав поєдинок та вже у першому раунді перевів суперника в партер. Чемпіон контролював Стрікленда у партері майже до фінального гонгу і намагався провести задушливий прийом, однак американець вистояв.

У другому раунді ситуація змінилася. Стрікленд почав домінувати у стійці та нейтралізував спроби тейкдаунів від Чимаєва. Крім того, після невдалих тейкдаунів саме американець опинявся у домінуючій позиції та контролював ситуацію.

Шон Стрикленд - Хамзат Чимаев
Шон Стрікленд проти Хамзата Чімаєва. Фото: Reuters

Третій раунд пройшов переважно у стійці. Стрікленд працював активніше і точніше, хоча сам отримав розсічення носа. Чимаєв цього разу навіть не намагався переводити суперника вниз.

У четвертому раунді бійці продовжили відкритий обмін ударами. Лише наприкінці раунду Хамзат зумів перевести суперника у партер та частково повернув ініціативу.

Шон Стрикленд
Шон Стрікленд. Фото: Reuters

На старті п’ятого раунду Чимаєв знову перевів суперника у партер, однак Стрікленд швидко піднявся. Наприкінці бою американець виглядав свіжішим і впевненіше працював у стійці.

У підсумку судді розділилися в оцінках: один віддав перемогу Чимаєву — 48:47, тоді як двоє інших побачили перевагу Стрікленда з таким самим рахунком.

Стрікленд вдруге став чемпіоном UFC у середній вазі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Ярослав Амосов здобув другу поспіль перемогу в UFC, завершивши бій достроково задушливим прийомом.

Також Новини.LIVE писав, що Даніель Дюбуа двічі побував у нокдауні, але але зміг домінувати та перемогти Фабіо Вордлі.

UFC Шон Стрікленд Хамзат Чимаєв
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
