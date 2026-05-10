Стрікленд переміг Чимаєва та повернув титул UFC

Шон Стрікленд проти Хамзата Чімаєва. Фото: Reuters

У Ньюарку (США) відбувся головний бій турніру UFC 328, у якому чемпіон середньої ваги Хамзат Чимаєв зустрівся з колишнім володарем титулу Шоном Стріклендом. Американець переміг уроженця Чечні рішенням суддів та повернув чемпіонський пояс.

Чимаєв активно розпочав поєдинок та вже у першому раунді перевів суперника в партер. Чемпіон контролював Стрікленда у партері майже до фінального гонгу і намагався провести задушливий прийом, однак американець вистояв.

У другому раунді ситуація змінилася. Стрікленд почав домінувати у стійці та нейтралізував спроби тейкдаунів від Чимаєва. Крім того, після невдалих тейкдаунів саме американець опинявся у домінуючій позиції та контролював ситуацію.

Третій раунд пройшов переважно у стійці. Стрікленд працював активніше і точніше, хоча сам отримав розсічення носа. Чимаєв цього разу навіть не намагався переводити суперника вниз.

У четвертому раунді бійці продовжили відкритий обмін ударами. Лише наприкінці раунду Хамзат зумів перевести суперника у партер та частково повернув ініціативу.

На старті п’ятого раунду Чимаєв знову перевів суперника у партер, однак Стрікленд швидко піднявся. Наприкінці бою американець виглядав свіжішим і впевненіше працював у стійці.

У підсумку судді розділилися в оцінках: один віддав перемогу Чимаєву — 48:47, тоді як двоє інших побачили перевагу Стрікленда з таким самим рахунком.

Стрікленд вдруге став чемпіоном UFC у середній вазі.

