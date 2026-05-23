Главная Спорт Друга Усика Даниэля Лапина жестко нокаутировали в Гизе

Друга Усика Даниэля Лапина жестко нокаутировали в Гизе

Дата публикации 23 мая 2026 20:54
Лапин сенсационно проиграл нокаутом в Египте
Даниэль Лапин. Фото: кадр из видео

Украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин потерпел неожиданное поражение в Египте. Украинец досрочно уступил французу Бенджамину Мендесу Тани в четвертом раунде.

О поражении украинца сообщил портал Новини.LIVE.

Поединок состоялся в Гизе в андеркарде большого вечера бокса с участием Александра Усика и Рико Верхувена.

Тани доминировал в бою против Лапина

В начале боя Лапин пытался работать первым номером за счет длинных рук и активных серий. Украинец нанес много ударов и пытался скрывать акцентированные атаки в комбинациях. Однако сразу было понятно, что Тани станет непростым соперником.

Во втором раунде француз полностью перехватил инициативу. Он начал регулярно сближаться и работать на ближней дистанции, несколько раз точно попав правым прямым.

После этих ударов у Лапина начались серьезные проблемы. Француз травмировал украинцу нос и заставил его больше работать от защиты.

В четвертом раунде Мендес Тани тяжелыми ударами потряс Лапина и отправил его в нокдаун. Украинец смог продолжить бой, однако почти сразу пропустил еще одну тяжелую атаку в корпус и во второй раз оказался на канвасе.

Лапин снова поднялся, однако до завершения раунда не дотянул. Француз провел еще одну результативную атаку, после которой Лапин упал, а рефери остановил поединок.

В итоге Бенджамин Мендес Тани одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде.

Для Лапина это поражение стало первым в профессиональной карьере. До боя украинец имел 13 побед и считался фаворитом поединка.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, где состоится и будет транслироваться поединок Александра Усика против Рико Верхувена, который вызвал большой ажиотаж среди болельщиков.

Кроме того, Новини.LIVE писал, что белый костюм Усика на пресс-конференции перед боем был создан со скрытым символизмом, который раскрыл автор образа.

Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
