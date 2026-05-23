Лапін сенсаційно програв нокаутом у Єгипті

Український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін зазнав несподіваної поразки у Єгипті. Українець достроково поступився французу Бенджаміну Мендесу Тані у четвертому раунді.

Про поразку українця повідомив портал Новини.LIVE.

Поєдинок відбувся у Гізі в андеркарді великого вечора боксу за участю Олександра Усика та Ріко Верхувена.

Benjamin Mendes Tani has defeated Daniel Lapin 😱



Тані домінував у бою проти Лапіна

На початку бою Лапін намагався працювати першим номером за рахунок довгих рук та активних серій. Українець завдав багато ударів і намагався приховувати акцентовані атаки у комбінаціях. Однак відразу було зрозуміло, що Тані стане непростим суперником.

У другому раунді француз повністю перехопив ініціативу. Він почав регулярно зближуватися та працювати на ближній дистанції, кілька разів точно влучивши правим прямим.

Після цих ударів у Лапіна почалися серйозні проблеми. Француз травмував українцю ніс та змусив його більше працювати від захисту.

У четвертому раунді Мендес Тані важкими ударами потряс Лапіна та відправив його у нокдаун. Українець зміг продовжити бій, однак майже одразу пропустив ще одну важку атаку в корпус та вдруге опинився на канвасі.

Лапін знову піднявся, проте до завершення раунду не дотягнув. Француз провів ще одну результативну атаку, після якої Лапін упав, а рефері зупинив поєдинок.

У підсумку Бенджамін Мендес Тані здобув перемогу технічним нокаутом у четвертому раунді.

Для Лапіна ця поразка стала першою у професійній кар’єрі. До бою українець мав 13 перемог та вважався фаворитом поєдинку.

