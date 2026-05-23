Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Друга Усика Даніеля Лапіна жорстко нокаутували в Гізі

Друга Усика Даніеля Лапіна жорстко нокаутували в Гізі

Ua ru
Дата публікації: 23 травня 2026 20:54
Лапін сенсаційно програв нокаутом у Єгипті
Даніель Лапін. Фото: кадр з відео

Український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін зазнав несподіваної поразки у Єгипті. Українець достроково поступився французу Бенджаміну Мендесу Тані у четвертому раунді.

Про поразку українця повідомив портал Новини.LIVE.

Поєдинок відбувся у Гізі в андеркарді великого вечора боксу за участю Олександра Усика та Ріко Верхувена.

Тані домінував у бою проти Лапіна

На початку бою Лапін намагався працювати першим номером за рахунок довгих рук та активних серій. Українець завдав багато ударів і намагався приховувати акцентовані атаки у комбінаціях. Однак відразу було зрозуміло, що Тані стане непростим суперником.

Читайте також:

У другому раунді француз повністю перехопив ініціативу. Він почав регулярно зближуватися та працювати на ближній дистанції, кілька разів точно влучивши правим прямим.

Після цих ударів у Лапіна почалися серйозні проблеми. Француз травмував українцю ніс та змусив його більше працювати від захисту.

У четвертому раунді Мендес Тані важкими ударами потряс Лапіна та відправив його у нокдаун. Українець зміг продовжити бій, однак майже одразу пропустив ще одну важку атаку в корпус та вдруге опинився на канвасі.

Лапін знову піднявся, проте до завершення раунду не дотягнув. Француз провів ще одну результативну атаку, після якої Лапін упав, а рефері зупинив поєдинок.

У підсумку Бенджамін Мендес Тані здобув перемогу технічним нокаутом у четвертому раунді.

Для Лапіна ця поразка стала першою у професійній кар’єрі. До бою українець мав 13 перемог та вважався фаворитом поєдинку.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, де відбудеться та транслюватиметься поєдинок Олександра Усика проти Ріко Верхувена, який викликав великий ажіотаж серед уболівальників.

Крім того, Новини.LIVE писав, що білий костюм Усика на пресконференції перед боєм був створений із прихованим символізмом, який розкрив автор образу.

нокаут Даниель Лапін українські боксери
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації