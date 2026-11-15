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Главная Спорт Джима не попала в сборную из-за проблем со здоровьем

Джима не попала в сборную из-за проблем со здоровьем

Ua ru
15 ноября 2026 19:55
Джима пропустит старт Кубка мира по биатлону из-за проблем со здоровьем Дмитрий Евенко/biathlon.com.ua
Украинская биатлонистка Юлия Джима на Олимпийских играх-2026. Фото: Дмитрий Евенко/biathlon.com.ua

Стало известно, что одна из самых опытных украинских биатлонисток Юлия Джима не вошла в состав команды на стартовые соревнования Кубка мира и Кубка IBU из-за проблем со здоровьем. По словам тренера женской сборной Украины Надежды Хвостенко, 36-летняя спортсменка сейчас лишь постепенно набирает физическую форму, а сроки ее возвращения остаются неизвестными.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на комментарий Надежды Хвостенко для "Суспільне Спорт".

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Юлия Джима
Юлия Джима. Фото: Dmytro Yevenko/biathlon.com.ua

Джима не выступит на Кубке мира

Во время подготовки к новому биатлонному сезону спортсменка находилась в составе команды Б.

Однако в заявки на первые международные старты ее не включили. Тренерский штаб объяснил такое решение состоянием здоровья биатлонистки.

"По Юле есть вопросы, ведь у нее были проблемы со здоровьем. Сейчас она лишь понемногу поддерживает форму. Трудно сказать, когда мы ее увидим — все будет зависеть от ее общего состояния", — рассказала Хвостенко.

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В предыдущем сезоне 36-летняя спортсменка приняла участие в шести этапах Кубка мира. Кроме того, она выступила на зимних Олимпийских играх.

Отметим, что Джима выигрывала олимпийское золото в эстафете в Сочи-2014, дважды завоевывала серебряные медали и трижды — бронзовые на чемпионатах мира.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Элина Свитолина прокомментировала скандальное поведение Арины Соболенко во время их матча на Итоговом турнире WTA. Белоруска оскорбила украинских болельщиков, которые поддерживали свою теннисистку на трибунах.

Также Новини.LIVE писал, что женская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала бронзовые медали этапа Кубка мира в Китае. В поединке за третье место украинки победили представительниц России.

Биатлон Сборная Украины по биатлону травма Юлия Джима Кубок мира по биатлону
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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