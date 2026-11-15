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Головна Спорт Джима не потрапила до збірної через проблеми зі здоров'ям

Джима не потрапила до збірної через проблеми зі здоров'ям

Ua ru
15 листопада 2026 19:55
Джима пропустить старт Кубка світу з біатлону через проблеми зі здоров'ям Dmytro Yevenko/biathlon.com.ua
Українська біатлоністка Юлія Джима на Олімпійських Іграх-2026. Фото: Dmytro Yevenko/biathlon.com.ua

Стало відомо, що одна з найдосвідченіших українських біатлоністок Юлія Джима не потрапила до складу команди на стартові змагання Кубка світу та Кубка IBU через проблеми зі здоров'ям. За словами тренерки жіночої збірної України Надії Хвостенко, 36-річна спортсменка наразі лише поступово набирає фізичну форму, а терміни її повернення залишаються невідомими.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на коментар Надії Хвостенко для "Суспільне Спорт".

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Юлия Джима
Юлія Джима. Фото: Dmytro Yevenko/biathlon.com.ua

Джима не виступить на Кубку світу

Під час підготовки до нового біатлонного сезону спортсменка перебувала у складі команди Б.

Однак до заявок на перші міжнародні старти її не включили. Тренерський штаб пояснив таке рішення станом здоров'я біатлоністки.

"По Юлі є питання, адже у неї були проблеми зі здоров'ям. Наразі вона лише потроху підтримує форму. Важко сказати, коли ми її побачимо — усе залежатиме від її загального стану", — розповіла Хвостенко.

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У попередньому сезоні 36-річна спортсменка взяла участь у шести етапах Кубка світу. Крім того, вона виступила на зимових Олімпійських іграх.

Зазначимо, що Джима вигравала в естафеті олімпійське золото в Сочі-2014, двічі здобувала срібні медалі та тричі — бронзові на чемпіонатах світу.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Еліна Світоліна прокоментувала скандальну поведінку Аріни Соболенко під час їхнього матчу на Підсумковому турнірі WTA. Білоруска образила українських уболівальників, які підтримували свою тенісистку на трибунах.

Також Новини.LIVE писав, що жіноча збірна України з фехтування на шпазі здобула бронзові медалі етапу Кубка світу в Китаї. У поєдинку за третє місце українки перемогли представниць Росії.

Біатлон Збірна України з біатлону травма Юлія Джима Кубок світу з біатлону
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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