Аріна Сабалєнка під час матчу з Еліною Світоліною на Підсумковому турнірі. Фото: Reuters

Українська тенісистка, перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала скандал із білорускою Аріною Сабалєнкою, яка облаяла українських уболівальників під час їхнього матчу на WTA Finals 2026 в Індіан-Веллсі 13 листопада. Спортсменка розповіла, що й сама раніше чула образливі висловлювання про війну під час їхніх зустрічей.

Про це повідомляє "Суспільне Спорт", передає Новини.LIVE.

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Як Світоліна відреагувала на скандал із Сабалєнкою

На післяматчевій пресконференції Світоліна наголосила, що кожна тенісистка має своїх уболівальників. За її словами, підтримка на трибунах залежить від країни, де проходить поєдинок.

"Як ми бачимо, тут багато українців, багато українських прапорів і вболівальників, які підтримують Україну. І, звичайно, вони хочуть, щоб я перемогла саме в цьому матчі. Думаю, ми вже багато разів грали з Аріною. І завжди в неї є свої вболівальники, а в мене – свої. Тому в кожній країні, у кожному матчі, який ми проводили, ситуація була дещо іншою", — зазначила Світоліна.

Українка також закликала до поваги під час тенісних матчів.

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"Тому що іноді під час наших матчів на мою адресу також лунали неприємні коментарі, пов'язані з війною. Тож так, таке трапляється. Іноді в соціальних мережах деякі речі трохи перекручують. Тому ситуація така, яка є", — додала українська тенісистка.

Чому Сабалєнка облаяла українських уболівальників

Інцидент стався під час матчу групового етапу Підсумкового турніру WTA. Світоліна перемогла Сабалєнку у трьох сетах із рахунком 6:3, 3:6, 6:1.

Згодом у соцмережах поширили відео, на якому білоруска, ймовірно, російською мовою ображає українських уболівальників.

Після розголосу Сабалєнка підтвердила, що емоційно відреагувала на поведінку глядачів.

"Я хочу уточнити дещо з моментів із мого нещодавнього матчу, що поширюється в інтернеті. Мій коментар не був адресований Еліні. Я була розчарована невеликою групою глядачів, які агресивно аплодували моїм помилкам, і я відреагувала емоційно в той момент", — написала Аріна Сабалєнка в Instagram.

Білоруска також визнала, що не мала так поводитися, та попросила вибачення.

"Проте, мені слід було по-іншому впоратися зі своїм розчаруванням, і я вибачаюся перед усіма, кого образила. Еліна провела чудовий матч, і я бажаю їй усього найкращого в решті турніру", — додала Сабалєнка.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Світоліна перемогла чешку Лінду Носкову в півфіналі Підсумкового турніру WTA. Завдяки цьому українка втретє в кар'єрі вийшла до фіналу змагань.

Також Новини.LIVE писали, що 15 листопада Світоліна зустрінеться у фіналі WTA Finals 2026 із росіянкою Міррою Андрєєвою, яка виступає в нейтральному статусі. Початок матчу запланований на 22:00 за київським часом. Переможниця отримає трофей і понад три мільйони доларів призових.