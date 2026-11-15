Еліна Світоліна. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Перша ракетка України Еліна Світоліна у неділю, 15 листопада, зіграє у вирішальному матчі Підсумкового турніру WTA-2026 в Індіан-Веллсі "нейтральної" росіянки Мірри Андрєєвої. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом, а переможниця, окрім трофея, отримає понад 3 мільйони доларів призових.

Про це повідомляє "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

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Світоліна зіграє проти Андрєєвої

Шлях фіналісток до головного матчу сезону виявився абсолютно різним. Світоліна розпочала турнір із поразки саме від Андрєєвої (4:6, 0:6), проте зуміла переломити хід змагань і виграла три поєдинки поспіль.

Гра Андрєєвої проти Світоліної. Фото: WTA

На груповому етапі українка здолала чешку Кароліну Мухову (3:6, 6:2, 6:2) та "нейтральну" білоруску Аріну Соболенко (6:3, 3:6, 6:1), а у півфіналі перемогла представницю Чехії Лінду Носкову (6:2, 6:1).

Водночас Андрєєва дісталася фіналу без жодної поразки та програного сету, встановивши рекорд групового формату турніру за мінімальною кількістю відданих геймів — лише 18.

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Для української тенісистки це третій фінал Підсумкового турніру в карʼєрі та 26-й фінал на рівні Туру загалом. Натомість Андрєєва вперше в кар'єрі виступає на WTA Finals.

Рахунок особистих зустрічей тенісисток наразі становить 2:1 на користь росіянки.

Де дивитися матч

Офіційним транслятором Підсумкового турніру WTA в Україні є Setanta Sports. Переглянути фінал наживо можна:

на ТБ — на телеканалі Setanta Sports Premium;

онлайн — на офіційному сайті та в мобільному застосунку Setanta Sports;

на ОТТ-платформах — MEGOGO, Київстар ТБ, Sweet TV та Vodafone TV (за наявності відповідної підписки).

За кордоном переглянути прямий ефір з англомовним коментарем можна на офіційному платному сервісі WTA TV.

Як писали Новини.LIVE, Світоліна пробилася до півфіналу Підсумкового турніру WTA в Індіан-Веллсі. У матчі українка здолала другу ракетку світу Аріну Соболенко з рахунком 6:3, 3:6, 6:1.

Згодом Світоліна перемогла представницю Чехії Лінду Носкову в півфінальному поєдинку Підсумкового турніру. Завдяки цьому вона вийшла до фіналу.