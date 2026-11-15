Элина Свитолина. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в воскресенье, 15 ноября, сыграет в решающем матче Итогового турнира WTA-2026 в Индиан-Уэллсе против "нейтральной" россиянки Мирры Андреевой. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а победительница, помимо трофея, получит более 3 миллионов долларов призовых.

Об этом сообщает "РБК-Украина", передает Новини.LIVE.

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Свитолина сыграет против Андреевой

Путь финалисток к главному матчу сезона оказался совершенно разным. Свитолина начала турнир с поражения именно от Андреевой (4:6, 0:6), однако сумела переломить ход соревнований и выиграла три матча подряд.

Игра Андреевой против Свитолиной. Фото: WTA

На групповом этапе украинка одолела чешку Каролину Мухову (3:6, 6:2, 6:2) и "нейтральную" белоруску Арину Соболенко (6:3, 3:6, 6:1), а в полуфинале победила представительницу Чехии Линду Носкову (6:2, 6:1).

При этом Андреева дошла до финала без единого поражения и проигранного сета, установив рекорд группового формата турнира по минимальному количеству отданных геймов — всего 18.

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Для украинской теннисистки это третий финал Итогового турнира в карьере и 26-й финал на уровне Тура в целом. Андреева же впервые в карьере выступает на WTA Finals.

Счёт личных встреч теннисисток на данный момент составляет 2:1 в пользу россиянки.

Где смотреть матч

Официальным транслятором Итогового турнира WTA в Украине является Setanta Sports. Посмотреть финал в прямом эфире можно:

по телевидению — на телеканале Setanta Sports Premium;

онлайн — на официальном сайте и в мобильном приложении Setanta Sports;

на OTT-платформах — MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV и Vodafone TV (при наличии соответствующей подписки).

За рубежом посмотреть прямую трансляцию с англоязычным комментарием можно на официальном платном сервисе WTA TV.

Как писали Новини.LIVE, Свитолина пробилась в полуфинал Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе. В матче украинка обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко со счётом 6:3, 3:6, 6:1.

Впоследствии Свитолина победила представительницу Чехии Линду Носкову в полуфинальном поединке Итогового турнира. Благодаря этому она вышла в финал.