Арина Сабаленко во время матча с Элиной Свитолиной на Итоговом турнире. Фото: Reuters

Украинская теннисистка, первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала скандал с белоруской Ариной Сабаленкой, которая обрушилась с оскорблениями на украинских болельщиков во время их матча на WTA Finals 2026 в Индиан-Уэллсе 13 ноября. Спортсменка рассказала, что и сама ранее слышала оскорбительные высказывания о войне во время их встреч.

Об этом сообщает "Суспильне Спорт", передает Новини.LIVE.

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Как Свитолина отреагировала на скандал с Сабаленко

На послематчевой пресс-конференции Свитолина подчеркнула, что у каждой теннисистки есть свои болельщики. По ее словам, поддержка на трибунах зависит от страны, где проходит матч.

"Как мы видим, здесь много украинцев, много украинских флагов и болельщиков, которые поддерживают Украину. И, конечно, они хотят, чтобы я победила именно в этом матче. Думаю, мы уже много раз играли с Ариной. И всегда у неё есть свои болельщики, а у меня — свои. Поэтому в каждой стране, в каждом матче, который мы проводили, ситуация была несколько иной", — отметила Свитолина.

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Украинка также призвала к уважительному отношению во время теннисных матчей.

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"Потому что иногда во время наших матчей в мой адрес также звучали неприятные комментарии, связанные с войной. Так что да, такое случается. Иногда в социальных сетях некоторые вещи немного искажают. Поэтому ситуация такая, какая есть", — добавила украинская теннисистка.

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Почему Сабаленка обрушилась с ругательствами на украинских болельщиков

Инцидент произошел во время матча группового этапа Итогового турнира WTA. Свитолина победила Сабаленко в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:1.

Впоследствии в соцсетях распространилось видео, на котором белоруска, вероятно, на русском языке оскорбляет украинских болельщиков.

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После резонанса Сабаленко подтвердила, что эмоционально отреагировала на поведение зрителей.

"Я хочу уточнить некоторые моменты из моего недавнего матча, которые распространяются в интернете. Мой комментарий не был адресован Элине. Я была разочарована небольшой группой зрителей, которые агрессивно аплодировали моим ошибкам, и я эмоционально отреагировала в тот момент", — написала Арина Сабаленко в Instagram.

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Белоруска также признала, что не должна была так себя вести, и принесла извинения.

"Тем не менее, мне следовало по-другому справиться со своим разочарованием, и я извиняюсь перед всеми, кого обидела. Элина провела великолепный матч, и я желаю ей всего наилучшего в оставшейся части турнира", — добавила Сабаленко.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Свитолина победила чешку Линду Носкову в полуфинале Итогового турнира WTA. Благодаря этому украинка в третий раз в карьере вышла в финал соревнований.

Также Новини.LIVE писали, что 15 ноября Свитолина встретится в финале WTA Finals 2026 с россиянкой Миррой Андреевой, выступающей в нейтральном статусе. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени. Победительница получит трофей и более трех миллионов долларов призовых.