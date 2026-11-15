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Головна Спорт Україна здолала Росію та виборола медалі Кубка світу з фехтування на шпазі

Україна здолала Росію та виборола медалі Кубка світу з фехтування на шпазі

Ua ru
15 листопада 2026 17:28
Україна перемогла Росію та здобула бронзу Кубка світу з фехтування FIE
Збірна України з фехтування на шпазі. Фото: FIE

У неділю, 15 листопада, жіноча збірна України з фехтування на шпагах здобула бронзові медалі етапу Кубка світу в Китаї, перемігши у вирішальному протистоянні представниць Росії з рахунком 39:32. Українська команда виступала у складі Анни Максименко, Інни Бровко, Влади Харькової та Яни Шемякіної.

Про результат українок повідомляє Новини.LIVE.

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Сборная Украины по фехтованию, Кубок мира, 15 ноября
Матчева зустріч Україна — Росія. Фото: FIE

Українські шпажистки перемогли росіянок

Перед заключною сутичкою українська команда випереджала суперниць на два уколи.

Вирішальний бій провела Анна Максименко, якій протистояла росіянка Айзанат Муртазаєва. Українка зуміла збільшити перевагу своєї команди до семи уколів та забезпечити перемогу.

Сборная Украины по фехтованию, Кубок мира, 15 ноября
Матчева зустріч Україна — Росія. Фото: FIE

Протистояння завершилося достроково з підсумковим рахунком 39:32.

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Шлях України до бронзового фіналу Кубка світу

Українські шпажистки розпочали виступи в командних змаганнях із перемоги над Польщею — 45:36.

У чвертьфіналі з таким самим рахунком вони здолали збірну Південної Кореї та вийшли до четвірки найсильніших.

У півфіналі українки зустрілися з Угорщиною, однак поступилися з рахунком 33:41. Ця поразка позбавила команду можливості боротися за золото.

Попередню бронзу командного Кубка світу українські шпажистки здобували у Ванкувері 2023 року. Наступного року на цьому ж етапі вони стали срібними призерками.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Еліна Світоліна має зіграти у фіналі Підсумкового турніру WTA проти росіянки Мірри Андрєєвої. Поєдинок в Індіан-Веллсі розпочнеться 15 листопада о 22:00 за київським часом.

Також Новини.LIVE писав, що стало відомо про потрапляння збірної України з футболу до третього кошика жеребкування кваліфікації Євро-2028. Після поразки від Ірландії з рахунком 0:1 команда втратила шанси посісти місце серед восьми найкращих збірних дивізіону B Ліги націй.

Фехтування збірна України з фехтування Кубок світу з фехтування перемога фехтування на шпазі
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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