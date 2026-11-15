Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Украина победила Россию и завоевала медали Кубка мира по фехтованию на шпаге

Украина победила Россию и завоевала медали Кубка мира по фехтованию на шпаге

Ua ru
15 ноября 2026 17:28
Украина победила Россию и завоевала бронзу на Кубке мира по фехтованию FIE
Сборная Украины по фехтованию на шпаге. Фото: FIE

В воскресенье, 15 ноября, женская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала бронзовые медали этапа Кубка мира в Китае, победив в решающем противостоянии представительниц России со счетом 39:32. Украинская команда выступала в составе Анны Максименко, Инны Бровко, Влады Харьковой и Яны Шемякиной.

О результате украинок сообщает Новини.LIVE.

Реклама
Сборная Украины по фехтованию, Кубок мира, 15 ноября
Матчевая встреча Украина — Россия. Фото: FIE

Украинские шпажистки победили россиянок

Перед заключительным поединком украинская команда опережала соперниц на два укола.

Решающий бой провела Анна Максименко, которой противостояла россиянка Айзанат Муртазаева. Украинка сумела увеличить преимущество своей команды до семи уколов и обеспечить победу.

Сборная Украины по фехтованию, Кубок мира, 15 ноября
Матчевая встреча Украина — Россия. Фото: FIE

Противостояние завершилось досрочно с итоговым счетом 39:32.

Читайте также:

Путь Украины к бронзовому финалу Кубка мира

Украинские шпажистки начали выступления в командных соревнованиях с победы над Польшей — 45:36.

В четвертьфинале с таким же счетом они одолели сборную Южной Кореи и вышли в четверку сильнейших.

В полуфинале украинки встретились с Венгрией, однако уступили со счетом 33:41. Это поражение лишило команду возможности бороться за золото.

Предыдущую бронзу командного Кубка мира украинские шпажистки завоевали в Ванкувере в 2023 году. В следующем году на этом же этапе они стали серебряными призерами.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Элина Свитолина должна сыграть в финале Итогового турнира WTA против россиянки Мирры Андреевой. Поединок в Индиан-Уэллсе начнется 15 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Также Новини.LIVE писал, что стало известно о попадании сборной Украины по футболу в третью корзину жеребьевки квалификации Евро-2028. После поражения от Ирландии со счетом 0:1 команда потеряла шансы занять место среди восьми лучших сборных дивизиона B Лиги наций.

Фехтование сборная Украины по фехтованию Кубок мира по фехтованию победа фехтование на шпаге
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации