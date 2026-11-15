Сборная Украины по фехтованию на шпаге. Фото: FIE

В воскресенье, 15 ноября, женская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала бронзовые медали этапа Кубка мира в Китае, победив в решающем противостоянии представительниц России со счетом 39:32. Украинская команда выступала в составе Анны Максименко, Инны Бровко, Влады Харьковой и Яны Шемякиной.

О результате украинок сообщает Новини.LIVE.

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Матчевая встреча Украина — Россия. Фото: FIE

Украинские шпажистки победили россиянок

Перед заключительным поединком украинская команда опережала соперниц на два укола.

Решающий бой провела Анна Максименко, которой противостояла россиянка Айзанат Муртазаева. Украинка сумела увеличить преимущество своей команды до семи уколов и обеспечить победу.

Матчевая встреча Украина — Россия. Фото: FIE

Противостояние завершилось досрочно с итоговым счетом 39:32.

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Путь Украины к бронзовому финалу Кубка мира

Украинские шпажистки начали выступления в командных соревнованиях с победы над Польшей — 45:36.

В четвертьфинале с таким же счетом они одолели сборную Южной Кореи и вышли в четверку сильнейших.

В полуфинале украинки встретились с Венгрией, однако уступили со счетом 33:41. Это поражение лишило команду возможности бороться за золото.

Предыдущую бронзу командного Кубка мира украинские шпажистки завоевали в Ванкувере в 2023 году. В следующем году на этом же этапе они стали серебряными призерами.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Элина Свитолина должна сыграть в финале Итогового турнира WTA против россиянки Мирры Андреевой. Поединок в Индиан-Уэллсе начнется 15 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Также Новини.LIVE писал, что стало известно о попадании сборной Украины по футболу в третью корзину жеребьевки квалификации Евро-2028. После поражения от Ирландии со счетом 0:1 команда потеряла шансы занять место среди восьми лучших сборных дивизиона B Лиги наций.