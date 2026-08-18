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Главная Спорт Esports Nations Cup перенесли на 2027 год

Esports Nations Cup перенесли на 2027 год

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 17:38
Первый Esports Nations Cup перенесли на 2027 год
Объявление о турнире Esports Nations Cup

Международное событие Esports Nations Cup перенесли на 2027 год. Первый глобальный турнир сборных должен был пройти в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в ноябре.

О переносе первого Esports Nations Cup объявила Esports Foundation, передает Новини.LIVE.

Что известно о переносе Esports Nations Cup

Турнир, который должен был состояться в ноябре 2026 года в Эр-Рияде, переносится на ноябрь 2027 года.

Решение принято после оценки ситуации в регионе и консультаций с ключевыми партнерами — National Team Partners, издателями и другими стейкхолдерами.

ENC объединяет команды и партнеров из более чем 100 стран и территорий со всех континентов.

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Именно из-за беспрецедентного международного масштаба турнира и неопределённости в регионе Esports Foundation считает перенос ответственным решением, которое позволит провести соревнования в надлежащих условиях и на том уровне, которого они заслуживают.

Саудовская Аравия остается местом проведения турнира: крупные спортивные и развлекательные мероприятия в стране проходят по плану.

"Решение о переносе ENC было принято нелегко. Реакция National Team Partners, издателей, игроков и сообществ по всему миру показала, какой потенциал имеет это соревнование. Мы обязаны провести первый ENC в надлежащих условиях и на том уровне, которого заслуживает эта идея. Проведение турнира в Эр-Рияде в следующем году не меняет нашей приверженности. Мы продолжим инвестировать в National Team Partners, работать с издателями и развивать национальные экосистемы, которые уже формируются вокруг соревнования. Работа продолжается, и наши амбиции в отношении ENC остаются неизменными", — Ральф Райхерт, генеральный директор Esports Foundation.

ENC создан как двухгодичное глобальное соревнование, где лучшие игроки мира выступают не за клубы, а за свои страны. Турнир призван открыть новые пути для развития игроков, укрепить национальные киберспортивные экосистемы и сформировать новый тип болельщицкой поддержки, основанный на национальной гордости и международной конкуренции.

"Очень непростое решение для организаторов, но понятное нам. Нестабильность в регионе не позволяет обеспечить безопасность для всех, а также спрогнозировать все сценарии. Украинские киберспортсмены знают, как трудно заниматься любимым делом во время войны. Но все равно продемонстрировали свой характер и прошли квалификацию в основную стадию турнира.

Тем не менее, ENC уже заявил о себе как лидер в национальных соревнованиях мирового уровня. Уверен, что за этот год будет реализовано немало интересных инициатив, а также найдется время, чтобы доработать организационную часть. Самое сложное — запустить продукт в первый раз. Сборная Украины, в свою очередь, вернется еще более сильной и подготовленной к соревнованиям в 2027 году", — Андрей Грищенко, генеральный директор UESF.

В ближайшие недели Esports Foundation продолжит работу со всеми партнерами и предоставит подробную информацию о новом квалификационном календаре и других изменениях.

Следите за обновлениями на сайте uesf.org.ua и официальных страницах федерации.

Федерация киберспорта Украины (UESF) — официальная национальная организация, которая развивает и регулирует киберспорт в Украине. Под руководством президента Максима Криппы федерация организует национальные чемпионаты, представляет Украину на международной арене и строит экосистему.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что тренер "Аль-Хиляля" Симоне Индзаги исключил из команды обладателя «Золотого мяча».

Ранее Новини.LIVE писал о решении испанской "Жироны" по поводу конфликта с украинцем Виктором Цыганковым.

Киберспорт CS2 Esports Nations Cup 2026 Федерация киберспорта Украины Esports Foundation
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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