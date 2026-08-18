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Головна Спорт Esports Nations Cup перенесли на 2027 рік

Esports Nations Cup перенесли на 2027 рік

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 17:38
Перший Esports Nations Cup перенесли на 2027 рік
Оголошення щодо Esports Nations Cup

Міжнародна подія Esports Nations Cup перенесли на 2027 рік. Перший глобальний турнір збірних мав пройти в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) у листопаді.

Про перенесення першого Esports Nations Cup оголосила Esports Foundation, передає Новини.LIVE.

Що відомо про перенесення Esports Nations Cup

Турнір, який мав відбутися у листопаді 2026 року в Ер-Ріяді, переноситься на листопад 2027 року. 

Рішення прийнято після оцінки ситуації в регіоні та консультацій з ключовими партнерами — National Team Partners, видавниками та іншими стейкхолдерами.

ENC об'єднує команди і партнерів із понад 100 країн і територій з усіх континентів. 

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Саме через безпрецедентний міжнародний масштаб турніру і невизначеність у регіоні Esports Foundation вважає перенесення відповідальним рішенням, яке дасть змогу провести змагання в правильних умовах і на рівні, якого вони заслуговують. 

Саудівська Аравія залишається місцем проведення турніру: великі спортивні та розважальні події в країні тривають за планом.

"Рішення про перенесення ENC було прийняте нелегко. Реакція National Team Partners, видавників, гравців і спільнот по всьому світу показала, який потенціал має це змагання. Ми зобов'язані провести перший ENC в правильних умовах і на рівні, якого заслуговує ця ідея. Проведення турніру в Ер-Ріяді наступного року не змінює нашої прихильності. Ми продовжимо інвестувати в National Team Partners, працювати з видавниками і розбудовувати національні екосистеми, які вже формуються навколо змагання. Робота триває, і наші амбіції щодо ENC залишаються незмінними", – Ральф Райхерт, CEO Esports Foundation.

ENC створений як дворічне глобальне змагання, де найкращі гравці світу виступають не за клуби, а за свої країни. Турнір покликаний створити нові шляхи для розвитку гравців, зміцнити національні кіберспортивні екосистеми і сформувати новий тип уболівання через національну гордість і міжнародну конкуренцію.

"Дуже непросте рішення для організаторів, але зрозуміле нам. Нестабільність в регіоні не дозволяє забезпечити безпеку для всіх, а також спрогнозувати всі сценарії. Українські кіберспортсмени знають як важко займатись улюбленою справою в часи війни. Але все одно показали свій характер та кваліфікувались до основної стадії турніру.

Однак, ENC вже заявив про себе як лідера в національних змаганнях світового рівня. Впевнений, що за цей рік буде впроваджено немало цікавих ініціатив, а також буде час, щоб допрацювати організаційну частину. Найважче запускати продукт вперше. Збірна України своєю чергою повернеться ще більш сильною та підготовленою до змагань в 2027 році", – Андрій Грищенко, CEO UESF. 

Найближчими тижнями Esports Foundation продовжить роботу з усіма партнерами і надасть детальну інформацію щодо нового кваліфікаційного календаря та інших змін. 

Слідкуйте за оновленнями на сайті uesf.org.ua та офіційних сторінках федерації.

Федерація кіберспорту України (UESF) — офіційна національна організація, що розвиває та регулює кіберспорт в Україні. Під керівництвом президента Максима Кріппи федерація організовує національні чемпіонати, представляє Україну на міжнародній арені та будує екосистему.

Нагадаємо, раніще портал Новини.LIVE повідомляв, що тренер "Аль-Хіляля" Сімоне Індзагі вигнав з команди власника Золотого м'яча.

Раніше Новини.LIVE писав стосовно рішення іспанської "Жирони" щодо конфлікту з українцем Віктором Циганковим.

Кіберспорт CS2 Esports Nations Cup 2026 Федерація кіберспорту України Esports Foundation
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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