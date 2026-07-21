ФИФА отменила красную карточку игрока сборной Аргентины после финала ЧМ

Леандро Паредес спорит с судьей. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Международная федерация футбола не будет наказывать футболиста сборной Аргентины по итогам финала ЧМ-2026. Один из футболистов "альбиселесте" принял участие в драке с игроками из Испании. Сразу после этого он получил красную карточку.

Леандро Паредес сможет сыграть за Аргентину уже в следующем матче, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста BBC Sport Дэйла Джонсона.

Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины получился эмоциональным и бескомпромиссным. Футболисты грубо играли друг против друга, часто нарушали правила, а после финального свистка на поле даже возникла драка.

Драка с участием Паредеса и Гави. Фото: Reuters

Последствия для Паредеса

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес после финального свистка выяснял отношения сразу с несколькими испанскими футболистами. Запасного игрока "красной фурии" Гави он даже повалил на газон во время потасовки. В итоге арбитр удалил аргентинца после матча по итогам ряда этих инцидентов.

Однако спустя сутки после финального поединка в ФИФА приняли решение не дисквалифицировать Леандро Паредеса. Сам аргентинец объяснял собственное поведение трещиной в ребре, из-за которой он чувствовал сильную боль и потерял контроль над эмоциями.

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