Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила кибератаку, в результате которой злоумышленники получили доступ к персональной и деловой информации организации. Хакерская группировка Handsome Boy Hacking Club заявила о краже более 12 ГБ данных, среди которых якобы есть финансовые документы и личная информация.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на The Athletic.

Реклама

Какие данные ФИФА могли похитить хакеры

По информации издания, 19 ноября группировка Handsome Boy Hacking Club (HBHC) опубликовала несколько файлов, связанных с футбольной организацией. Хакеры утверждают, что получили доступ к документам, удостоверяющим личность, иммиграционным материалам, сведениям о руководстве, финансовой и юридической документации.

В ФИФА подтвердили факт несанкционированного доступа к информации.

"ФИФА может подтвердить, что стала жертвой преступной кибератаки, в результате которой произошел несанкционированный доступ к ограниченному объему персональной и деловой информации", — заявил представитель организации.

Читайте также:

По данным источников, похищенные материалы составляют менее 0,1% общего объема данных федерации.

Представители организации сообщили, что злоумышленники проникли в систему, выдавая себя за сотрудников федерации. Инцидент не был связан с технической неисправностью или сбоем программного обеспечения.

"ФИФА решительно осуждает незаконное получение и обнародование данных", — подчеркнули в организации.

В настоящее время федерация сотрудничает с соответствующими органами, в частности правоохранителями, для расследования инцидента. При этом неизвестно, получили ли хакеры доступ к личным данным президента ФИФА Джанни Инфантино и генерального секретаря Маттиаса Графстрёма.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали о наследстве покойной американской актрисы Хайден Панеттьери. Согласно судебным документам, их с Владимиром Кличко дочь Кайя-Евдокия является единственной наследницей матери и получит имущество стоимостью более 6,2 млн долларов.

Также Новини.LIVE писали, что умер бывший главный тренер сборной Украины и столичного "Сокола" Александр Сеуканд. Специалист скончался 21 октября в возрасте 75 лет.