Президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) підтвердила кібератаку, внаслідок якої зловмисники отримали доступ до персональної та ділової інформації організації. Хакерське угруповання Handsome Boy Hacking Club заявило про викрадення понад 12 ГБ даних, серед яких нібито є фінансові документи та особиста інформація.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на The Athletic.

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Які дані ФІФА могли викрасти хакери

За інформацією видання, 19 листопада угруповання Handsome Boy Hacking Club (HBHC) опублікувало кілька файлів, пов'язаних із футбольною організацією. Хакери стверджують, що отримали доступ до документів, які посвідчують особу, імміграційних матеріалів, відомостей про керівництво, фінансової та юридичної документації.

У ФІФА підтвердили факт несанкціонованого доступу до інформації.

"ФІФА може підтвердити, що стала жертвою злочинної кібератаки, внаслідок якої відбувся несанкціонований доступ до обмеженого обсягу персональної та ділової інформації", — заявив представник організації.

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За даними джерел, викрадені матеріали становлять менш ніж 0,1% загального обсягу даних федерації.

Представники організації повідомили, що зловмисники проникли в систему, видаючи себе за співробітників федерації. Інцидент не був пов'язаний із технічною несправністю або збоєм програмного забезпечення.

"ФІФА рішуче засуджує незаконне отримання та оприлюднення даних", — наголосили в організації.

Наразі федерація співпрацює з відповідними органами, зокрема правоохоронцями, для розслідування інциденту. При цьому невідомо, чи отримали хакери доступ до особистих даних президента ФІФА Джанні Інфантіно та генерального секретаря Маттіаса Графстрьома.

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