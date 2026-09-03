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Главная Спорт Фьюри объявил об отмене боя с Джошуа и назвал нового соперника

Фьюри объявил об отмене боя с Джошуа и назвал нового соперника

Ua ru
3 сентября 2026 22:58
Фьюри заявил, что больше не будет ждать боя с Энтони Джошуа
Тайсон Фьюри. Фото: instagram.com/tysonfury

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри заявил, что больше не будет ждать организации поединка против другого экс-чемпиона Энтони Джошуа. Британский боксер обвинил соотечественника в нежелании выходить на ринг и заявил, что рассматривает другие варианты продолжения карьеры.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Тайсона.

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Фьюри резко высказался о Джошуа

По словам Фьюри, его команда не смогла договориться о проведении долгожданного супербоя. Тайсон заявил, что не может организовать поединок с соперником, который не хочет драться, и раскритиковал Джошуа за то, что тот не смог повлиять на решение своего промоутера.

"Я не могу устроить бой с трусом. Если бы Джошуа был хоть немного мужчиной, он бы поставил своего промоутера на место и согласился на бой", — заявил Тайсон.

Фьюри также подчеркнул, что на протяжении десяти лет был готов провести этот поединок и соглашался на различные места его проведения, но теперь больше не собирается тратить время на ожидание.

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По словам британца, теперь он готов рассмотреть вариант боя с чемпионом мира Даниэлем Дюбуа.

Ранее команды боксеров планировали организовать поединок 20 ноября в Нью-Йорке, однако заключить соглашение так и не удалось.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал, что представители российского спорта не захотели публично выступить против войны в Украине ради получения права вновь участвовать в международных турнирах.

Также Новини.LIVE сообщал о предстоящем визите "Трабзонспора" в Россию и позиции украинцев Руслана Малиновского и Арсения Батагова относительно участия в запланированном матче.

бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Даниэль Дюбуа супертяжелый вес профессиональный бокс
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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