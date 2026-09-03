Ф'юрі заявив, що більше не чекатиме бою з Ентоні Джошуа

Тайсон Ф'юрі. Фото: instagram.com/tysonfury

Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі заявив, що більше не чекатиме на організацію поєдинку проти іншого ексчемпіона Ентоні Джошуа. Британський боксер звинуватив співвітчизника у небажанні виходити на ринг і заявив, що переходить до інших варіантів продовження кар'єри.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на Instagram Тайсона.

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Ф'юрі різко висловився про Джошуа

За словами Ф'юрі, його команда не змогла домовитися про проведення довгоочікуваного супербою. Тайсон заявив, що не може організувати поєдинок із суперником, який не хоче битися, та розкритикував Джошуа за те, що той не зміг вплинути на рішення свого промоутера.

"Я не можу влаштувати бій із боягузом. Якби Джошуа був хоч трохи чоловіком, він би поставив свого промоутера на місце й погодився на бій", — заявив Тайсон.

Ф'юрі також наголосив, що протягом десяти років був готовий провести цей поєдинок і погоджувався на різні місця його проведення, але тепер більше не збирається витрачати час на очікування.

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За словами британця, тепер він готовий розглянути варіант бою з чемпіоном світу Даніелем Дюбуа.

Раніше команди боксерів планували організувати поєдинок 20 листопада в Нью-Йорку, однак укласти угоду так і не вдалося.

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