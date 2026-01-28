Динамо может продать Вивчаренко: сейчас есть интерес из Греции, Бельгии, Нидерландов и МЛС

Футболисты киевского "Динамо" в товарищеском матче. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" перед завершением трансферного окна может осуществить продажу игрока. К футболистам команды есть интерес со стороны европейских клубов.

О возможном трансфере на выход из "Динамо" сообщил паблик "ТаТоТаке".

Константин Вивчаренко в товарищеском матче. Фото: "Динамо" Киев

Кого может продать киевское "Динамо"

По информации источника, в сфере интересов клубов как минимум из четырех разных лиг находится левый защитник Константин Вивчаренко.

Источник подтвердил заинтересованность со стороны греческого "Панатинаикоса". Клуб рассматривает вариант аренды 23-летнего футболиста до конца сезона с намерением в дальнейшем выкупить его контракт в летнее трансферное окно.

В то же время интерес к Вивчаренко не ограничивается только чемпионатом Греции. По имеющейся информации, воспитанником одесского футбола также интересуются клубы из бельгийской Лиги Жюпиле, нидерландской Эредивизии и американской МЛС.

Вивчаренко имеет действующий контракт с "Динамо" до 30 января 2028 года. Его трансферная стоимость сейчас оценивается в 2 млн евро.

В текущем сезоне защитник сыграл за "Динамо" 16 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи.

