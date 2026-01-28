Динамо може продати Вівчаренка: наразі є інтерес з Греції, Бельгії, Нідерландів та МЛС

Футболіст Динамо зацікавив відомі клуби із чотирьох чемпіонатів
Київське "Динамо" перед завершенням трансферного вікна може здійснити продаж гравця. До футболістів команди є інтерес з боку європейських клубів.
Про можливий трансфер на вихід із "Динамо" повідомив паблік "ТаТоТаке".
Кого може продати київське "Динамо"
За інформацією джерела, у сфері інтересів клубів щонайменше з чотирьох різних ліг перебуває лівий захисник Костянтин Вівчаренко.
Джерело підтвердило зацікавленість з боку грецького "Панатінаїкоса". Клуб розглядає варіант оренди 23-річного футболіста до кінця сезону з наміром у подальшому викупити його контракт у літнє трансферне вікно.
Водночас інтерес до Вівчаренка не обмежується лише чемпіонатом Греції. За наявною інформацією, вихованцем одеського футболу також цікавляться клуби з бельгійської Ліги Жюпіле, нідерландської Ередивізії та американської МЛС.
Вівчаренко має чинний контракт із "Динамо" до 30 січня 2028 року. Його трансферна вартість наразі оцінюється у 2 млн євро.
У поточному сезоні захисник зіграв за "Динамо" 16 матчів, у яких віддав чотири результативні передачі.
