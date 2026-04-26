У Бондаря родилась дочь - первый ребенок в семье футболиста Шахтера

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь и его жена Дарья впервые стали родителями. В семье родилась дочь.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Дарьи.

В "Шахтере" стало на одного отца больше

Дарья опубликовала серию фото с новорожденной и поделилась эмоциями от важного события.

Девочку назвали Эмилией. Она появилась на свет 23 апреля с весом 2710 граммов и ростом 48 см. В подписи к фото Дарья назвала дочь "чудом" и "самым прекрасным продолжением их истории".

Валерий и Дарья Бондарь с дочкой. Фото: instagram.com/savinadasha/

Реакция аудитории не заставила себя ждать. Публикация быстро набрала тысячи лайков и десятки комментариев. Пользователи активно поздравляют семью.

Для супругов это первый ребенок, поэтому событие стало особенным не только для них, но и для их подписчиков. Семья Бондарей регулярно делится моментами из личной жизни, поэтому новость о рождении дочери вызвала значительный интерес.

Валерий является одним из игроков обороны "Шахтера" и входит в обойму национальной сборной Украины. Дарья работает в пресс-службе "горняков", является популярным блогером и бывшей девушкой Владислава Супряги.

