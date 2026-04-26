У Бондаря народилася донька — перша дитина в сім’ї футболіста Шахтаря

Валерій та Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha/

Захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Валерій Бондар і його дружина Дар’я вперше стали батьками. У родині народилася донька.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Дар’ї.

Валерій та Дар'я Бондар з донькою. Фото: instagram.com/savinadasha/

У "Шахтарі" стало на одного батька більше

Дар’я опублікувала серію фото з новонародженою та поділилася емоціями від важливої події.

Дівчинку назвали Емілією. Вона з’явилася на світ 23 квітня з вагою 2710 грамів і зростом 48 см. У підписі до фото Дар’я назвала доньку "дивом" і "найпрекраснішим продовженням їхньої історії".

Реакція аудиторії не змусила себе чекати. Публікація швидко набрала тисячі вподобань і десятки коментарів. Користувачі активно вітають родину.

Для подружжя це перша дитина, тому подія стала особливою не лише для них, а й для їхніх підписників. Родина Бондарів регулярно ділиться моментами з особистого життя, тож новина про народження доньки викликала значний інтерес.

Валерій є одним з гравців оборони "Шахтаря" та входить до обойми національної збірної України. Дар’я працює в пресслужбі "гірників", є популярною блогеркою та колишньою дівчиною Владислава Супряги.

