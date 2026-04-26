Головна Спорт Футболіст Шахтаря та його зіркова дружина стали батьками

Футболіст Шахтаря та його зіркова дружина стали батьками

Дата публікації: 26 квітня 2026 08:30
У Бондаря народилася донька — перша дитина в сім’ї футболіста Шахтаря
Валерій та Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha/

Захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Валерій Бондар і його дружина Дар’я вперше стали батьками. У родині народилася донька.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Дар’ї.

Валерий и Дарья Бондарь
Валерій та Дар'я Бондар з донькою. Фото: instagram.com/savinadasha/

У "Шахтарі" стало на одного батька більше

Дар’я опублікувала серію фото з новонародженою та поділилася емоціями від важливої події.

Дівчинку назвали Емілією. Вона з’явилася на світ 23 квітня з вагою 2710 грамів і зростом 48 см. У підписі до фото Дар’я назвала доньку "дивом" і "найпрекраснішим продовженням їхньої історії".

Валерий и Дарья Бондарь
Валерій та Дар'я Бондар з донькою. Фото: instagram.com/savinadasha/
Валерий и Дарья Бондарь
Валерій та Дар'я Бондар з донькою. Фото: instagram.com/savinadasha/

Реакція аудиторії не змусила себе чекати. Публікація швидко набрала тисячі вподобань і десятки коментарів. Користувачі активно вітають родину.

Для подружжя це перша дитина, тому подія стала особливою не лише для них, а й для їхніх підписників. Родина Бондарів регулярно ділиться моментами з особистого життя, тож новина про народження доньки викликала значний інтерес.

Валерій є одним з гравців оборони "Шахтаря" та входить до обойми національної збірної України. Дар’я працює в пресслужбі "гірників", є популярною блогеркою та колишньою дівчиною Владислава Супряги.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що один із італійських клубів зацікавився форвардом львівських "Карпат" і розглядає варіант із його підписанням.

Окрім цього, Новини.LIVE писав, що Олександр Хацкевич висловив свою позицію щодо кандидатури нового головного тренера збірної України після відходу Сергія Реброва.

ФК Шахтар Валерій Бондар Дар'я Савіна
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

