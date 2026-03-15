Гравець збірної України та його красуня-дружина чекають на дитину

Захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Валерій Бондар повідомив про важливу подію в особистому житті. Український футболіст разом із дружиною Дашею Савіною оголосив, що незабаром стане батьком. Радісною новиною пара поділилася в соціальних мережах.

Майбутні батьки опублікували в Instagram спільне відео, в якому розповіли про швидке поповнення в родині, повідомляє портал Новини.LIVE.

У підписі до публікації Даша Савіна зазначила, що для пари починається новий етап життя. Допис швидко привернув увагу підписників та вболівальників, які почали вітати сім'ю в коментарях. Для гравця збірної України Валерія Бондаря та його дружини це перша дитина.

Історія стосунків Савіної та Бондаря

Захисник національної команди та журналістка офіційно одружилися 2021 року. Їхнє весілля відбулося після кількох років стосунків, про які пара періодично розповідала в соціальних мережах. Савіна відома як спортивна журналістка та телеведуча, а також активно працює в медіапросторі навколо українського футболу.

Валерій Бондар є вихованцем академії донецького "Шахтаря" і виступає на позиції центрального захисника. Він грав за молодіжні збірні України та ставав переможцем чемпіонату світу серед гравців до 20 років 2019 року.

Нагадаємо, молода українська біатлоністка була змушена достроково закінчити сезон через проблеми зі здоров'ям.

Тренер Мирон Маркевич поділився роздумами про можливе припинення існування одного з клубів УПЛ.