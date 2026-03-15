Известная спортивная журналистка Украины объявила о беременности

Известная спортивная журналистка Украины объявила о беременности

Ua ru
Дата публикации 15 марта 2026 15:17
Игрок сборной Украины и его красавица-жена ждут ребенка
Даша Савина в элегантной фотосессии. Снимок: instagram.com/savinadasha/

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондар сообщил о важном событии в личной жизни. Украинский футболист вместе с супругой Дарьей Савиной объявил, что вскоре станет отцом. Радостной новостью пара поделилась в социальных сетях.

Будущие родители опубликовали в Instagram совместное видео, в котором рассказали о скором пополнении в семье, сообщает портал Новини.LIVE.

В подписи к публикации Даша Савина отметила, что для пары начинается новый этап жизни. Сообщение быстро привлекло внимание подписчиков и болельщиков, которые начали поздравлять семью в комментариях. Для игрока сборной Украины Валерия Бондаря и его жены это первый ребенок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История отношений Савиной и Бондаря

Защитник национальной команды и журналистка официально поженились в 2021 году. Их свадьба состоялась после нескольких лет отношений, о которых пара периодически рассказывала в социальных сетях. Савина известна как спортивная журналистка и телеведущая, а также активно работает в медиапространстве вокруг украинского футбола.

Валерий Бондар является воспитанником академии донецкого "Шахтера" и выступает на позиции центрального защитника. Он играл за молодежные сборные Украины и становился победителем чемпионата мира среди игроков до 20 лет в 2019 году.  

спорт футбол Сборная Украины по футболу ФК Шахтер Валерий Бондарь Дарья Савина
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
