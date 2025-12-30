Видео
Футболист Шахтера и сборной Украины перешел в иностранный клуб

Дата публикации 30 декабря 2025 21:40
Шахтер отдал украинского полузащитника Ивана Лосенко в МЛС
Иван Лосенко. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" совершил первый зимний трансфер на выход. Клуб отдал своего игрока в МЛС.

Об этом сообщил клуб-покупатель — канадский ФК "Монреаль".

Украинский полузащитник донецкого "Шахтера" и молодежных сборных Украины Иван Лосенко продолжит карьеру в Канаде. Футболист официально стал игроком "Монреаля".

Арендное соглашение рассчитано на один сезон, однако содержит несколько опций продления — до июня 2027 года и еще на сезон 2027/28. После завершения аренды канадский клуб будет иметь право выкупить контракт игрока на постоянной основе.

Интересно, что в составе "Монреаля" уже выступает еще один украинский полузащитник — Геннадий Синчук, с которым Лосенко ранее пересекался в сборных Украины.

В прошедшем сезоне Лосенко играл на правах аренды за "Кудривку". За этот клуб он провел 13 матчей в Премьер-лиге и Кубке Украины. Текущая трансферная стоимость хавбека оценивается в 300 тысяч евро.

Напомним, бывшие оппоненты Энтони Джошуа Александр Усик и Джейк Пол отреагировали на ДТП с британцем.

Легендарный боксер Владимир Кличко поддержал Джошуа, который потерял друзей.

футбол ФК Шахтер Футбол трансферы лига МЛС ФК Монреаль Иван Лосенко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
