Головна Спорт Футболіст Шахтаря та збірної України перейшов в іноземний клуб

Футболіст Шахтаря та збірної України перейшов в іноземний клуб

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 21:40
Шахтар віддав українського півзахисника Івана Лосенка в МЛС
Іван Лосенко. Фото: ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" здійснив перший зимовий трансфер на вихід. Клуб віддав свого гравця до МЛС.

Про це повідомив клуб-покупець — канадський ФК "Монреаль".

Читайте також:

"Шахтар" покинув ще один українець

Український півзахисник донецького "Шахтаря" та молодіжних збірних України Іван Лосенко продовжить кар’єру в Канаді. Футболіст офіційно став гравцем "Монреаля".

Орендна угода розрахована на один сезон, однак містить кілька опцій продовження — до червня 2027 року та ще на сезон 2027/28. Після завершення оренди канадський клуб матиме право викупити контракт гравця на постійній основі.

Цікаво, що у складі "Монреаля" вже виступає ще один український півзахисник — Геннадій Синчук, з яким Лосенко раніше перетинався у збірних України.

У сезоні, що минув, Лосенко грав на правах оренди за "Кудрівку". За цей клуб він провів 13 матчів у Прем’єр-лізі та Кубку України. Поточна трансферна вартість хавбека оцінюється у 300 тисяч євро.

Нагадаємо, колишні опоненти Ентоні Джошуа Олександр Усик та Джейк Пол відреагували на ДТП з британцем.

Легендарний боксер Володимир Кличко підтримав Джошуа, який втратив друзів.

футбол ФК Шахтар Футбол трансфери ліга МЛС ФК Монреаль Іван Лосенко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
