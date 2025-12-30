Шахтар віддав українського півзахисника Івана Лосенка в МЛС

Іван Лосенко. Фото: ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" здійснив перший зимовий трансфер на вихід. Клуб віддав свого гравця до МЛС.

Про це повідомив клуб-покупець — канадський ФК "Монреаль".

Le CF Montréal fait l’acquisition du milieu de terrain Ivan Losenko en prêt du Shakhtar Donetsk >>> https://t.co/R8twLMctoP



CF Montréal acquires midfielder Ivan Losenko on loan from Shakhtar Donetsk >>> https://t.co/gRZUgtW8TZ#CFMTL pic.twitter.com/uXLKX9rUdc — CF Montréal (@cfmontreal) December 30, 2025

"Шахтар" покинув ще один українець

Український півзахисник донецького "Шахтаря" та молодіжних збірних України Іван Лосенко продовжить кар’єру в Канаді. Футболіст офіційно став гравцем "Монреаля".

Орендна угода розрахована на один сезон, однак містить кілька опцій продовження — до червня 2027 року та ще на сезон 2027/28. Після завершення оренди канадський клуб матиме право викупити контракт гравця на постійній основі.

Цікаво, що у складі "Монреаля" вже виступає ще один український півзахисник — Геннадій Синчук, з яким Лосенко раніше перетинався у збірних України.

У сезоні, що минув, Лосенко грав на правах оренди за "Кудрівку". За цей клуб він провів 13 матчів у Прем’єр-лізі та Кубку України. Поточна трансферна вартість хавбека оцінюється у 300 тисяч євро.

