Сергій Палкін і Даріо Срна. Фото: ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" планує провести активну зимову трансферну кампанію. Раніше вони вже підписали лідера ЛНЗ Проспера Оба.

Журналіст Екрем Конур повідомив, що "Шахтар" хоче підписати гравця "Вест Гема".

Реклама

Читайте також:

Луїс Гільєрме. Фото: "Вест Гем"

Ким зацікавився "Шахтар"

Юний 19-річний бразильський вінгер Луїс Гільєрме може перейти в "Шахтар" у січні. Водночас футболіст "Вест Гема" привернув увагу й інших європейських грандів.

За наявною інформацією, інтерес до гравця проявляють "Шахтар", "Наполі", "Фіорентина", "Порту", "Бенфіка" та "Спортинг".

Саме "Спортинг" уже перейшов до конкретних пропозицій. "Молотобійці" оцінюють Гільєрме приблизно у 30 мільйонів євро. Водночас портал Transfermarkt визначає його ринкову вартість на рівні 10 мільйонів.

У нинішньому сезоні вінгер зіграв п’ять матчів в Англійській Прем’єр-лізі, не відзначившись голами чи результативними передачами.

Зазначимо, що "Шахтар" стежить за футболістом уже понад рік, але досі не зміг його підписати.

Нагадаємо, раніше ЗСУ знищили пропутінського російського спортсмена.

Футболіст "Баварії" Гаррі Кейн встановив неймовірний рекорд в Бундеслізі.