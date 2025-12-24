Відео
Головна Спорт Шахтар витратить на гравця АПЛ 30 млн євро

Шахтар витратить на гравця АПЛ 30 млн євро

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 20:28
Шахтар націлився на вінгера Вест Гема за 30 млн євро
Сергій Палкін і Даріо Срна. Фото: ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" планує провести активну зимову трансферну кампанію. Раніше вони вже підписали лідера ЛНЗ Проспера Оба.

Журналіст Екрем Конур повідомив, що "Шахтар" хоче підписати гравця "Вест Гема".

Луис Гильерме
Луїс Гільєрме. Фото: "Вест Гем"

Ким зацікавився "Шахтар"

Юний 19-річний бразильський вінгер Луїс Гільєрме може перейти в "Шахтар" у січні. Водночас футболіст "Вест Гема" привернув увагу й інших європейських грандів.

За наявною інформацією, інтерес до гравця проявляють "Шахтар", "Наполі", "Фіорентина", "Порту", "Бенфіка" та "Спортинг".

Саме "Спортинг" уже перейшов до конкретних пропозицій. "Молотобійці" оцінюють Гільєрме приблизно у 30 мільйонів євро. Водночас портал Transfermarkt визначає його ринкову вартість на рівні 10 мільйонів.

У нинішньому сезоні вінгер зіграв п’ять матчів в Англійській Прем’єр-лізі, не відзначившись голами чи результативними передачами.

Зазначимо, що "Шахтар" стежить за футболістом уже понад рік, але досі не зміг його підписати.

футбол ФК Шахтар Даріо Срна УПЛ Сергій Палкін
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
