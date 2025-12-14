Відео
Шахтар офіційно оголосив про підписання зірки черкаського ЛНЗ

Шахтар офіційно оголосив про підписання зірки черкаського ЛНЗ

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 15:36
Шахтар підписав нігерійського вінгера Проспера Оба з ЛНЗ — що відомо
Проспер Оба та Сергій Палкін. Фото: "Шахтар"

У донецькому "Шахтарі" провернули перший зимовий трансфер. Новачком клубу став нігерійський вінгер черкаського "ЛНЗ" Проспер Оба.

Про трансфер оголосила пресслужба донецького "Шахтаря".

Читайте також:
Проспер Оба
Проспер Оба та Сергій Палкін. Фото: "Шахтар"

Екзотичний новачок "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" підписав контракт з нігерійським 22-річним вінгером до 31 грудня 2030 року. Фінансові умови трансферу та особистого контракту сторони не розголошують.

Проспер влітку перейшов у ЛНЗ та став одним із відкриттів сезону 2025/2026 в УПЛ.

На рахунку Оба 17 матчів у всіх турнірах, у яких він забив вісім м’ячів та зробив чотири результативні передачі.

За оцінкою авторитетного статистичного порталу Transfermarkt, ринкова вартість нігерійського футболіста становить близько 1 мільйона євро. У донецькому клубі Оба розглядають як інвестицію на перспективу та гравця, здатного посилити атакувальний потенціал команди.

Очікується, що "Шахтар" заплатив за гравця 4,4 млн євро.

ФК Шахтар Футбол трансфери УПЛ ЛНЗ Проспер Оба
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
