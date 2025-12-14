Шахтар підписав нігерійського вінгера Проспера Оба з ЛНЗ — що відомо

Шахтар офіційно оголосив про підписання зірки черкаського ЛНЗ
У донецькому "Шахтарі" провернули перший зимовий трансфер. Новачком клубу став нігерійський вінгер черкаського "ЛНЗ" Проспер Оба.
Про трансфер оголосила пресслужба донецького "Шахтаря".
Екзотичний новачок "Шахтаря"
Донецький "Шахтар" підписав контракт з нігерійським 22-річним вінгером до 31 грудня 2030 року. Фінансові умови трансферу та особистого контракту сторони не розголошують.
Проспер влітку перейшов у ЛНЗ та став одним із відкриттів сезону 2025/2026 в УПЛ.
На рахунку Оба 17 матчів у всіх турнірах, у яких він забив вісім м’ячів та зробив чотири результативні передачі.
За оцінкою авторитетного статистичного порталу Transfermarkt, ринкова вартість нігерійського футболіста становить близько 1 мільйона євро. У донецькому клубі Оба розглядають як інвестицію на перспективу та гравця, здатного посилити атакувальний потенціал команди.
Очікується, що "Шахтар" заплатив за гравця 4,4 млн євро.
